Στον ρόλο του τουρισμού ως καταλύτη για βιώσιμο μετασχηματισμό αναφέρεται ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) στο μήνυμά του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025 στις 27 Σεπτεμβρίου. Σημειώνει, δε, την ανάγκη για επενδύσεις σε μορφές τουρισμού που σέβονται το περιβάλλον, αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά και στηρίζουν την τοπική κοινωνία.

«Για την Κύπρο, ο τουρισμός δεν είναι μόνο μια βασική οικονομική δραστηριότητα, αλλά και γέφυρα επικοινωνίας και ειρήνης», σημειώνει ο ΣΤΕΚ, αναφέροντας ότι η Κύπρος είναι εδώ και χιλιάδες χρόνια αποτελεί σημείο συνάντησης λαών και πολιτισμών. Εξηγεί ότι αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για ενίσχυση μορφών τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, ο θρησκευτικός, ο αγροτουρισμός, ο οινοτουρισμός και ο εμπειρικός τουρισμός.

Παραπέμποντας στο μήνυμά του ΓΓ του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025, που αναφέρεται στα οφέλη από τον τουρισμό, ο ΣΤΕΚ επισημαίνει ότι ο ίδιος προειδοποίησε πως ο τουρισμός, αν δεν κατευθυνθεί σωστά, μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις για τις τοπικές κοινωνίες. «Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης ανισότητας, είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να ληφθούν τολμηρά και βιώσιμα μέτρα που θέτουν στο επίκεντρο τους ανθρώπους και τον πλανήτη», αναφέρει ο ΣΤΕΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ