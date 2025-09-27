Να αποδεχθούν την προταθείσα ρύθμιση και να επιστρέψουν στις εργασίες τους, δίνοντας τέλος στην τεράστια αναστάτωση που προκαλούν στην εύρυθμη λειτουργία σωρείας επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά, καλεί τους εκτελωνιστές η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Σε ανακοίνωση, η ΟΕΒ αναφέρει ότι η χθεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών «οδήγησε σε μεταβατική διευθέτηση, η οποία ικανοποιεί σημαντικό μέρος των απαιτήσεων και παραχωρεί πρόσθετο χρόνο στους Εκτελωνιστές για εναρμόνιση».

Αναφέρει ότι οι εκτελωνιστές είχαν επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας και της τεχνολογίας και προσθέτει ότι «στην πορεία του χρόνου απαίτησαν και εξασφάλισαν διαδοχικές αναβολές στην υλοποίηση των υποχρεώσεων τους».

Με απαίτηση την επ' άπειρο αναστολή της εναρμόνισης τους με τις νέες τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, «προκαλούν ασφυξία στην εμπορική δραστηριότητα της χώρας».

Τέλος, η ΟΕΒ αναφέρει ότι τα εισαγώμενα εμπορευματοκιβώτια στοιβάζονται στο Λιμάνι χωρίς να μπορούν να εκτελωνιστούν και μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν υπερχειλίσει όλοι οι χώροι και "ταυτόχρονα θα αρχίσουν σύντομα και τα προβλήματα στις εξαγωγές, αφού και για αυτές απαιτείται η εκτελωνιστική διαμεσολάβηση".