Μικρή ετήσια μείωση 1,0% παρουσίασαν τον Αύγουστο οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι, ενώ σε μηνιαία βάση σε σχέση με τον Ιούλιο η πτώση ήταν 14,8%.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, κατά τον Αύγουστο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 123.378 τόνους, σημειώνοντας μείωση 1,0% σε σχέση με τον Αύγουστο 2024.

Πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις βαρέος και ελαφρού μαζούτ (-100,0% και -70,6% αντίστοιχα), ασφάλτου (-11,5%), υγραερίου (-4,2%), πετρελαίου κίνησης (-1,8%), πετρελαίου θέρμανσης (-1,7%) και βενζίνης (-0,1%). Στον αντίποδα, άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (41,4%) και σε αεροπλάνα (12,8%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 1,1% στους 54.605 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025 σημείωσαν πτώση 14,8%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-35,2%) και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (-20,2%) και βενζίνης (-8,7%), ενώ αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (1,5%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Αυγούστου 2025 μειώθηκαν κατά 9,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ