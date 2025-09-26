Τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2025 στον τομέα του στοιχήματος δείχνουν ότι τα μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) ανήλθαν σε €320.893.499, μένοντας στο ίδιο επίπεδο με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (έσοδα €321.490.614), καταγράφοντας όμως αύξηση 20% σε σχέση με το 2023 (€267.620.865).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, τα αποτελέσματα αποτυπώνουν «τη σταθερά ανοδική πορεία και τη δυναμική του τομέα του στοιχήματος».

Εξάλλου, κατά το Α’ τρίμηνο του 2025 η ΕΑΣ πρόσθεσε 322 παράνομες ιστοσελίδες στη λίστα φραγής, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό που τέθηκε στη λίστα φραγής, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της παράνομης στοιχηματικής δραστηριότητας, σε 21.311 ιστοσελίδες.

Στην ανακοίνωση η ΕΑΣ αναφέρει ότι από τα μεικτά έσοδα του Α’ τριμήνου του 2025, τα €87.774.582 προήλθαν από τους αποδέκτες Κλάσης Α και τα €233.118.917 από τους αποδέκτες Κλάσης Β. Τα μεικτά έσοδα αποδεκτών Κλάσης Α’ σημείωσαν αύξηση ύψους 4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024 και 14% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Αντίστοιχα, τα μεικτά έσοδα αποδεκτών της Κλάσης Β, κατά την πρώτη τριμηνία του 2025, κατέγραψαν οριακή μείωση κατά 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη τριμηνία του 2024, αλλά ενισχύθηκαν κατά 22% σε σχέση με το 2023.

Τα κέρδη των παικτών Κλάσης Α και Β, για την ίδια περίοδο, ανήλθαν στα €279.402.900, υποχωρώντας κατά 2% σε σχέση με το 2024, ενώ παρουσιάζουν αύξηση 19% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023. Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών, ύψους €208.554.067, αφορούσε παίκτες Κλάσης Β, προστίθεται.

Αναφέρεται επίσης ότι οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α και Β για την τριμηνία ανήλθαν συνολικά στα €41.490.598, καταγράφοντας αύξηση 15% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2024 (€36.139.301). Συγκεκριμένα, οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α έφτασαν τα €16.925.749 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11% και Κλάσης Β τα €24.564.850 σημειώνοντας αύξηση 17%.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των υποστατικών Κλάσης Α, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι αυτός μειώθηκε κατά 4% κατά την υπό αναφορά περίοδο, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, με 453 υποστατικά να λειτουργούν παγκύπρια. Από αυτά, 162 βρίσκονται στη Λευκωσία, 127 στη Λεμεσό, 85 στη Λάρνακα, 51 στην Πάφο και 34 στην Αμμόχωστο. Οι εργαζόμενοι στα αδειοδοτημένα υποστατικά ανήλθαν στους 1.393, σημειώνοντας μικρή μείωση 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ακυρώσεις και αποσύρσεις αδειών μειώθηκαν κατά 38% συγκριτικά με την πρώτη τριμηνία του 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ