Διοικητικά πρόστιμα 800.000 ευρώ σε Τράπεζα Κύπρου και 600.000 στη Eurobank επέβαλε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Εντόπισε καταχρηστικές ρήτρες σε 22 χιλιάδες συμβάσεις που αφορούν στεγαστικά δάνεια που έγιναν από το 2021 και μετά.

Οι καταχρηστικοί όροι αφορούν αδιαφανείς αλλαγές επιτοκίων, δυνατότητα συμψηφισμού και συνένωσης λογαριασμών, χωρίς ενημέρωση, μετακύλιση κόστους επανεκτίμησης ακινήτου στον καταναλωτή, χωρίς σαφή κριτήρια και όροι που επιτρέπουν χρεώσεις σε οποιονδήποτε λογαριασμό του καταναλωτή, χωρίς ειδοποίηση.

«Διατάξαμε τον άμεσο τερματισμό των ρητρών αυτών από τα στεγαστικά συμβόλαια. Αν στους επόμενους 2 μήνες διαπιστώσουμε ότι εξακολουθούν να υφίστανται, σημαίνει ότι θα επιβάλλεται πρόστιμο 1000 ευρώ στον κάθε οργανισμό. Αυτό που μπορεί να κάνει ένας καταναλωτής είναι να αξιοποιήσει την απόφαση αυτή και εάν το επιθυμεί, ιδιωτικά να πάει στο δικαστήριο για να δει αν χρήζει αποζημίωσης ή όχι», ανέφερε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης.

Ο επικεφαλής του τομές της οικονομίας ΑΚΕΛ, Χάρης Πλυκάρπου, ανέφερε ότι «οι τράπεζες συνεχίζουν να λειτουργούν με ασυδοσία σε βάρος των δανειοληπτών, εκμεταλλευόμενες την εποπτική ασυλία της Κεντρικής Τράπεζας και την πολιτική κάλυψη που τους παρέχει απλόχερα ο κ. Χριστοδουλίδης, η κυβέρνηση του και το κομματικό λόμπι που καλύπτει τις αυθαιρεσίες και τα υπερκέρδη των τραπεζών».

Οι καταχρηστικές ρήτρες θα εξεταστούν στην επιτροπή Εμπορίου της Βουλής.

Με τη σειρά του ο Κυριάκος Χατζηγιάννης, σημείωσε ότι «δυστυχώς και οι τράπεζες και άλλοι πολλοί εφαρμόζουν ανισοβαρή πολιτική σε βάρος των καταναλωτών. Εμείς από πλευράς μας θα δούμε και την απόφαση και την ανάλυση αυτής της επιβολής προστίμων και αν χρειάζεται – γιατί έχουμε προτάσεις νόμου κάτω – θα επανέλθουμε με συζήτηση στη Βουλή».

«Εκείνο που χρειάζεται είναι μέτρα ενίσχυσης των εργαλείων για προστασία και αποζημίωση των δανειοληπτών από τις παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών και για αυτό το ΑΚΕΛ έχει ήδη αποστείλει σχετικό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», πρόσθεσε ο Χάρης Πολυκάρπου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Υπηρεσίας Προστασίας καταναλωτή και για τις υπόλοιπες τράπεζες.