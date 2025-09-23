To Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Eurobank υπογράφοντας το μεσημέρι της Τρίτης την πρώτη συμφωνία Εγγύησης InvestEU στην Κύπρο, ενώνουν δυνάμεις για τη χρηματοδότηση κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και νεοφυών εταιρειών - start-ups με €62,5 εκατ.

Η συμφωνία, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα InvestEU της ΕΕ, στοχεύει να απλοποιήσει την πρόσβαση σε πιστώσεις και να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, μειώνοντας τις απαιτήσεις για εξασφαλίσεις, παρατείνοντας τις περιόδους αποπληρωμής και ανοίγοντας νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για start-ups.

Ο Κυριάκος Κακουρής, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τόνισε τη σημασία της συμφωνίας.

«Με αυτή την πρώτη συμφωνία InvestEU στην Κύπρο, ανοίγουμε νέους δρόμους για τους Κύπριους επιχειρηματίες. Η Ευρώπη βρίσκεται εδώ για να κάνει τη χρηματοδότηση απλούστερη, δικαιότερη και πιο προσβάσιμη», ανέφερε. Οι ΜΜΕ και οι start-ups σε όλη την Κύπρο θα έχουν πλέον τα απαραίτητα εργαλεία για να επενδύσουν, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας τόσο την τοπική οικονομία όσο και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.»

Η Marjut Falkstedt, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΤαΕ, πρόσθεσε ότι «το πρόγραμμα InvestEU μας παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για να κάνουμε τη χρηματοδότηση πιο προσιτή σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η πρώτη συμφωνία στην Κύπρο αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις νεοφυείς, δημιουργώντας ένα θετικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην οικονομία.»

Ο Ανδρέας Πέτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, υπογράμμισε τη δέσμευση της τράπεζας προς τις ΜΜΕ, σημειώνοντας ότι «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Με αυτή τη συμφωνία, δεν υποστηρίζουμε μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την καινοτομία και την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας. Η συνεργασία μας με τον Όμιλο της ΕΤΕπ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς.»

Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροχρόνιας δέσμευσης του Ομίλου της ΕΤΕπ προς την Κύπρο, ο οποίος έχει επενδύσει πάνω από €5,5 δισεκατομμύρια από το 1981, με έμφαση σε τομείς όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η προσιτή στέγαση, οι ΜΜΕ, η καινοτομία, το νερό και η κλιματική ανθεκτικότητα.

Η συμφωνία δεν προσφέρει μόνο άμεση οικονομική ανακούφιση αλλά και θέτει τις βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες, ενισχύοντας το οικονομικό δυναμικό της Κύπρου και την αποφασιστικότητα της ΕΕ να προωθήσει την ανάπτυξη και την καινοτομία.

