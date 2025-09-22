"Είμαστε αφοσιωμένοι στον κοινωνικό διάλογο και επιδιώκουμε τη διαμόρφωση συγκλίσεων για την επίτευξη συμφωνίας για το μέλλον του θεσμού της ΑΤΑ", επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις το μεσημέρι της Δευτέρας, στο περιθώριο της παρουσίας του στην Kοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Υπουργός είπε ότι για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητη η εποικοδομητική συμβολή όλων των μερών που συναποτελούν την τριμερή κοινωνική συνεργασία.

"Η τοποθέτηση της κάθε πλευράς σε σχέση με τις προτεραιότητες που θέτει πρέπει να γίνεται σεβαστή. Όμως, για να επιτευχθεί συμφωνία που να είναι κοινά αποδεκτή, κανένας δεν αναμένεται να επιτύχει πλήρως αυτό που θεωρεί σωστό. Διαφορετικά, αν η κάθε πλευρά επιμένει αποκλειστικά στις δικές της θέσεις, πολύ περισσότερο δυσκολεύει την προσπάθεια αυτή", ανέφερε.

Ο κ. Παναγιώτου υπογράμμισε ότι "η Kυβέρνηση έχει τοποθετηθεί και η θέση της είναι ενιαία, την οποία εκφράζουμε ως συναρμόδιοι Υπουργοί ο καθένας με το δικό του λεξιλόγιο και τη δική του ρητορική", είπε, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για το θέμα. "Σας διαβεβαιώ ότι πέραν οποιασδήποτε αμφιβολίας, τόσο εγώ, όσο και ο Υπουργός Οικονομικών υλοποιούμε την κυβερνητική πολιτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας", είπε, σημειώνοντας ότι οι δύο βρίσκονται σε καθημερινή επαφή. "Τα περί διαφορετικών προσεγγίσεων σε καμία περίπτωση δεν αντανακλούν την πραγματικότητα και εκείνοι που ενδεχομένως να έχουν τέτοια προσδοκία, κακώς την αναπτύσσουν, επειδή δεν αντανακλά την πραγματικότητα, ούτε στο παραμικρό", επισήμανε.

Συνέχισε λέγοντας ότι η θέση της Kυβέρνησης είναι αποτυπωμένη και είναι σαφής για τις παραμέτρους του εκσυγχρονισμού του θεσμού της ΑΤΑ. "Η Kυβέρνηση δεν βρίσκεται σε αντιπαράθεση, ούτε με τον επιχειρηματικό κόσμο, ούτε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις", είπε, σημειώνοντας ότι η Kυβέρνηση εργάζεται για το δημόσιο συμφέρον, το οποίο προνοεί ότι η προστασία των εργαζομένων από την αύξηση του κόστους ζωής είναι απαραίτητη.

"Μέσα από τις επαφές που γίνονται κατά τις προηγούμενες μέρες, που συνεχίζονται και θα συνεχιστούν, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και αναμένω ότι μέσα από την εμπειρία, την ωριμότητα και την υπευθυνότητα που χαρακτηρίζει όλους τους συντελεστές αυτής της διαδικασίας, θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε για την επίτευξη συμφωνίας", σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι ο ίδιος καλείται να απαντά και σε υποθετικές ερωτήσεις σε σχέση με τυχόν αποτυχία επίτευξης συμφωνίας, σημειώνοντας ότι σε τέτοια περίπτωση "φυσιολογικά η κυβέρνηση οφείλει να ανταποκριθεί στον ρόλο της και εφόσον κρίνει ότι χρειάζεται, να προβεί στις ενέργειες που θα κρίνει ως ορθές".

Ανέφερε, ωστόσο ότι αυτό δεν λειτουργεί ανασταλτικά, ούτε αποτρεπτικά για τη συνέχιση του κοινωνικού διαλόγου, στον οποίο, επανέλαβε "είμαστε αφοσιωμένοι".

"Εδώ και κάποιους μήνες, ενώ εκφράζονται κατά καιρούς αρνητικές εκτιμήσεις για την πορεία και προοπτική αυτής της διαδικασίας, ενώ γίνονται τοποθετήσεις σχετικά με την αξιολόγηση της πορείας και το αδιέξοδο ή την επικείμενη διέξοδο, τονίζω πάντοτε ότι είναι μέσα από τον κοινωνικό διάλογο που μπορεί να βρεθεί η κατάληξη που επιδιώκουμε και θεωρώ ότι, όπως αρμοδίως οφείλω να πράττω ως Υπουργός Εργασίας, το ίδιο και οι ηγεσίες των κοινωνικών εταίρων θα πράξουν, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του κοινωνικού διαλόγου για να καταλήξουμε σε κοινά αποδεκτή συμφωνία", είπε.

Ερωτηθείς για τυχόν προγραμματισμένες συναντήσεις για το θέμα για αυτή τη βδομάδα, ο Υπουργός είπε ότι "μόλις έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι θα το μάθετε".

Πηγή: ΚΥΠΕ