Ο λειτουργός της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Χρίστος Διομήδους, μίλησε στο Μεσημέρι και Κάτι για το σύστημα κοινωνικών επιδομάτων στην Κύπρο, ξεκαθαρίζοντας κατ’ αρχάς ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα κοινωνικά επιδόματα και στις παροχές που προκύπτουν από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όπως τόνισε, τα χρήματα που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι στο Ταμείο είναι ανταποδοτικά, ενώ τα κοινωνικά επιδόματα χρηματοδοτούνται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και ανέρχονται σε περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Για τον λόγο αυτό, σημείωσε, εφαρμόζονται εκτεταμένοι έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα χρήματα καταλήγουν σε όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Ο κ. Διομήδους ανέφερε ότι η υπηρεσία έχει αναπτύξει μηχανισμούς ελέγχου που περιλαμβάνουν διασταυρώσεις καταθέσεων, ακίνητης περιουσίας και συνεργασία με δεκάδες κρατικούς και μη οργανισμούς. Έτσι επιτυγχάνεται μια πλήρης εικόνα της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των αιτητών. «Στόχος μας είναι να φτάνουν τα επιδόματα σε αυτούς που πρέπει και όχι σε όσους επιχειρούν να ξεγελάσουν το κράτος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ως «κορωνίδα» των κοινωνικών παροχών χαρακτήρισε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το οποίο λαμβάνουν περίπου 19.000 οικογένειες. Υπό την ομπρέλα του συγκεκριμένου επιδόματος εντάσσονται και άλλες ενισχύσεις, όπως το επίδομα αναπηρίας, το επίδομα ενοικίου για μη πρόσφυγες, η κάλυψη δημοτικών τελών και σκυβάλων, αλλά και η παροχή επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών σε δικαιούχους με έκτακτες ανάγκες. Συνολικά, το κράτος διαθέτει περί τα 250 εκατομμύρια ευρώ για το ΕΕΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο επίδομα τέκνου και στο επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, τα οποία έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, με σημαντικές βελτιώσεις όπως η μη συνυπολογισμός του εισοδήματος του/της συμβίου στο οικογενειακό εισόδημα. Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αύξησης των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να ενταχθεί και η μεσαία τάξη στο επίδομα τέκνου.

Για τις πολύτεκνες μητέρες, το ποσό φτάνει μέχρι και τα 450 ευρώ ετησίως, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο επίδομα νηπιαγωγείου, που για πρώτη φορά χορηγείται σε όλα τα παιδιά άνω των τεσσάρων ετών ανεξαρτήτως εισοδήματος, με 200 ευρώ τον μήνα για ιδιωτικά και 130 ευρώ για κοινοτικά νηπιαγωγεία.

Ο κ. Διομήδους διευκρίνισε ότι η λεγόμενη «κατά χάριν οικονομική βοήθεια» δεν αποτελεί θεσμοθετημένο επίδομα, αλλά μπορεί να δοθεί κατά περίπτωση από τα υπουργεία, όταν προκύψουν έκτακτες ανάγκες.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στο νέο σχέδιο επιδότησης διαμονής και φροντίδας ηλικιωμένων, που αυξάνει το μηνιαίο ποσό στα 1.300 ευρώ, με συμμετοχή του 85% των στέγων παγκύπρια και περισσότερους από 700 ωφελούμενους. Όπως εξήγησε, η αίτηση γίνεται πλέον διαδικτυακά, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής της από τρίτους, ώστε να διευκολυνθούν οι ηλικιωμένοι.

Σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, υπογράμμισε ότι από τον Ιανουάριο του 2025 ο χρόνος εξέτασης αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έχει μειωθεί στις 60 μέρες. Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στον αριθμό 1450 για ενημέρωση, αλλά και να κλείνουν ραντεβού στα οκτώ γραφεία εξυπηρέτησης επιδομάτων πρόνοιας σε όλη την Κύπρο.

«Έχουμε βελτιώσει σημαντικά τους χρόνους, αν και σε κάποια επιδόματα χρειάζεται ακόμη δουλειά», παραδέχτηκε ο κ. Διομήδους, σημειώνοντας ότι οι πιο ευάλωτες ομάδες έχουν προτεραιότητα. Στόχος, όπως είπε, είναι η ταχεία και δίκαιη στήριξη όσων έχουν πραγματική ανάγκη, με σεβασμό στη διαφάνεια και την κοινωνική δικαιοσύνη.