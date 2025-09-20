Νέα ψήφος εμπιστοσύνης για την κυπριακή Οικονομία.

Η Morningstar DBRS αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου για το ακροπρόθεσμο Χρέος σε Ξένο και Εγχώριο Νόμισμα, από A (low) σε "Α", αλλάζοντας παράλληλα την προοπτική από Θετική σε Σταθερή.

Η Morningstar DBRS επιβεβαίωσε παράλληλα, την αξιολόγηση του Βραχυπρόθεσμου Χρέους σε Ξένο και Εγχώριο Νόμισμα στο R-1 (low), με όλες τις βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις να παραμένουν Σταθερές.

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους τα τελευταία χρόνια και την εκτίμηση της Morningstar DBRS ότι οι δείκτες χρέους θα συνεχίσουν να βελτιώνονται τα επόμενα έτη.

Στην αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας στη βαθμίδα Α από τον διεθνή Οίκο αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας σε επενδυτές και επιχειρηματίες στον Καναδά, και ανέφερε ότι η νέα αναβάθμιση αποτελεί άλλη μια ένδειξη της συνεχιζόμενης ανόδου της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου και της αυξανόμενης ισχυροποίησης της κυπριακής οικονομίας.

Σε ανακοίνωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρει ότι, η αναβάθμιση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια ακολουθία διαδοχικών αναβαθμίσεων από όλους τους μεγάλους διεθνείς Οίκους.

"Αποτελεί σαφή επιβεβαίωση", συνεχίζει ο κύριος Λετυμπιώτης ότι, "η Κύπρος έχει εδραιωθεί στην συνείδηση της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και έμπρακτη αναγνώριση της ισχυρής πορείας που καταγράφει η Οικονομία μας και αποδεικνύει ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής υπευθυνότητας, οι στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και η προσήλωση στην σταθερότητα και την ανάπτυξη παράγουν απτά αποτελέσματα".

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρει επίσης ότι η συνδυαστική συγκυρία της παρουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Τορόντο και της ανακοίνωσης της αναβάθμισης από τη DBRS "υπογραμμίζει", όπως γράφει "τον διπλό στόχο της Κυβέρνησης: την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και την εδραίωση της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας και στρατηγικών συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή, με μια δυναμική οικονομία που δημιουργεί προοπτικές και προσφέρει υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας".