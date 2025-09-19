Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ που κατάφερε να μηδενίσει τον πληθωρισμό και αυτό αποτελεί μία θετική συγκυρία για κατάληξη του κοινωνικού διαλόγου για την ΑΤΑ σε συμφωνία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, απευθύνοντας έκκληση προς όλες τις πλευρές για θετική κατάληξη του κοινωνικού διαλόγου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις μετά την υπογραφή συμφωνίας με τις συντεχνίες για μεταφορά των υπαλλήλων του ΧΑΚ στη δημόσια υπηρεσία σε περίπτωση αποκρατικοποίησής του, ο Υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι ο κοινωνικός διάλογος παραδοσιακά στην Κύπρο έχει επιφέρει πολλά ωφελήματα και κοινωνική ειρήνη. «Είναι η βασική μέθοδος και ο μοναδικός τρόπος για να φτάνουμε σε διέξοδο όταν έχουμε κρίσιμα θέματα να αντιμετωπίσουμε», ανέφερε.

Ο κ. Κεραυνός τόνισε ότι «θα πρέπει να συνεχιστεί με εποικοδομητικό και θετικό πνεύμα από όλες τις πλευρές ο διάλογος». «Είναι θέμα πρώτιστα των κοινωνικών εταίρων και πρέπει η Κυβέρνηση να ενεργεί καταλυτικά, ώστε να συμβάλλει στο να βρεθεί η λύση που θα είναι για το καλό όλων, και των επιχειρήσεων μας, και των εργαζομένων, και της κοινωνίας και της οικονομίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος στηρίζει απερίφραστα τη συνέχιση του διαλόγου με ένα πνεύμα θετικό και εποικοδομητικό.

Ερωτηθείς αν ο ίδιος έχει άποψη για το θέμα, ως ο μεγαλύτερος εργοδότης, απάντησε ότι «έχω άποψη, τυγχάνω ενημέρωσης και όταν προκύψουν συγκεκριμένα δεδομένα θα δούμε ακριβώς τι προκύπτει από κάποια συμφωνία».

Υπογράμμισε ότι «είναι αδιανόητο αυτή την περίοδο όπου η μόνη χώρα που έχει μηδενίσει τον πληθωρισμό είναι η Κύπρος, ενώ το προηγούμενο διάστημα ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός, να μην μπορούμε να καταλήξουμε. Γι’ αυτό κάνω έκκληση σε όλες τις πλευρές, είναι μια θετική συγκυρία, για να καταλήξουμε».

Όσον αφορά την οικονομική επίπτωση της πρότασης του Υπουργείου Εργασίας στο κρατικό μισθολόγιο, ο Υπουργός είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών ενεργεί και προληπτικά για όλα τα θέματα, ακόμα και για αυτά που είναι δυνατόν να προκύψουν και δεν είναι στη σημερινή συζήτηση.

«Το Υπουργείο Εργασίας ένα πλαίσιο έχει καταθέσει μέχρι στιγμής, προσπαθώντας να συμβάλει στον διάλογο. Από εκεί και πέρα, όταν θα υπάρξουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, θα κάνουμε και όποια κοστολόγηση χρειαστεί», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση «ΑΤΑ για όλους», ο κ. Κεραυνός είπε ότι αυτή είναι μια εξαγγελία του Προέδρου που έχει μεταφέρει και ο Υπουργός Εργασίας, στην οποία θα πρέπει να δοθεί συγκεκριμένο περιεχόμενο, που να βοηθά στην κατάληξη κάποιας συμφωνίας.

Παραπέμπει σε προηγούμενες δηλώσεις για GSI

Εξάλλου, ερωτηθείς για τις αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας και κληθείς να σχολιάσει το κάλεσμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας να αποφασίσει η κυπριακή κυβέρνηση τι θέλει, ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι δεν υπάρχει «καμία πρόθεση από κανέναν για να δημιουργηθεί αντιπαράθεση με την ελληνική κυβέρνηση».

Σημείωσε ότι έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον ίδιο. «Όλα όσα έπρεπε να λεχθούν έχουν λεχθεί. Έχουν δοθεί οι εξηγήσεις για το θέμα αυτό με τις δηλώσεις που έχουν γίνει την προηγούμενη περίοδο», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ