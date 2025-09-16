Την αισιοδοξία του για την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης εντός των χρονοδιαγραμμάτων, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, σε δηλώσεις μετά από συνάντηση με την ΟΕΒ, υπό τον Πρόεδρό της Γιώργο Παντελίδη, ο Υπουργός είπε ότι συζήτησαν για την υπό εξέλιξη διαδικασία για τη φορολογική μεταρρύθμιση και επανέλαβε ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η ενθάρρυνση του επιχειρείν, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας ώστε να μπορεί να δέχεται ξένες επενδύσεις που συνεισφέρουν στο οικονομικό γίγνεσθαι.

Ερωτηθείς ο Υπουργός εάν θα θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2026, είπε ότι όλα τα θέματα τρέχουν παράλληλα, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται και νομοτεχνική επεξεργασία των νομοσχεδίων, γίνονται διαβουλεύσεις, παρακολουθούνται όλες οι πτυχές του θέματος και στο Υπουργικό και ότι και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουν κάνει πάρα πολλές συζητήσεις.

"Επομένως ως κυβέρνηση είμαστε προετοιμασμένοι. Η νομική επεξεργασία προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς επομένως είμαι αισιόδοξος και πρέπει γιατί η φορολογική μεταρρύθμιση θα βοηθήσει και τις επιχειρήσεις μας θα βοηθήσει και τους εργαζομένους, θα βοηθήσει και την μεσαία τάξη και τα κατώτερα στρώματα, γιατί βασικός στόχος κάθε φορολογικής μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η καλύτερη κατανομή του φορολογικού βάρους", είπε ο κ. Κεραυνός.

Ο Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί όπως είπε η συζήτηση με την ΟΕΒ ήταν πολύ παραγωγική και υπάρχει μία σύγκλιση για τους σκοπούς της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Οπως είπε, η ΟΕΒ έχει κάνει πάρα πολλές συναντήσεις με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου και έχει συνεισφέρει σημαντικά στο να διαμορφώσουν σήμερα "ένα περιεχόμενο της φορολογικής μεταρρύθμισης που όπως μας έχουν διαβεβαιώσει κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και αναμένεται ότι θα δώσει μία νέα πνοή στα επόμενα χρόνια στην οικονομική μας πορεία".

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι αντάλλαξαν απόψεις για πολύ συγκεκριμένα θέματα και είναι συμφωνοι σε όλα τα θέματα που έχουν θέσει κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να επισπευθεί και η διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία πρέπει να τηρηθούν ούτως ώστε να μπει σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Είπε ότι με την ΟΕΒ έχουν την ίδια άποψη ότι η φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να πάει ως μια ολοκληρωμένη πρόταση και στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή.

Πρόεδρος ΟΕΒ: Να ολοκληρωθεί η διαβούλευση άμεσα, να τηρηθεί η 1η Ιανουαρίου

Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ είπε ότι η επιχειρηματική κοινότητα εξέφρασε την επιθυμία όπως ολοκληρωθεί άμεσα η οποιαδήποτε διαβούλευση πραγματοποιείται σήμερα σε σχέση με τα νομοσχέδια, που έχουν παρουσιαστεί.

"Η διαβούλευση θα πρέπει να ολοκληρωθεί στα χρονικά πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί", σημείωσε και πρόσθεσε ότι είναι σεβαστές οι οποιασδήποτε απόψεις, σεβαστός όμως είναι και ο στόχος, που θέσαμε από κοινού δηλαδή πρώτη Ιανουαρίου του 2026 να τρέξει το νέο φορολογικό πλαίσιο για το καλό της οικονομίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι "οποιαδήποτε σαλαμοποίηση της μεταρρύθμισης θα δημιουργήσει γκρίζες ζώνες και άρα δεν θα πετύχουμε τον βασικό στόχο που είχαμε θέσει για φορολογική σταθερότητα".

Είπε ότι αντάλλαξαν απόψεις επι επίκαιρων θεμάτων τα οποία στόχο έχουν τη συνεχή ανάπτυξη της οικονομίας και κατ' επέκταση της επιχειρηματικής κοινότητας.

Συζήτησαν, πρόσθεσε, συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα τα οποία να έχουν στόχο τη στήριξη συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας με εξωστρέφεια και ενίσχυση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας, της ανταγωνιστικότητας για προσέλκυση νέων επενδύσεων.

"Αρα νομίζω ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση κτίζουμε ένα φορολογικό πλαίσιο που αναμέναμε εδώ και πολλές δεκαετίες".

Πηγή: ΚΥΠΕ