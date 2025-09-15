Διεξάγεται μελέτη, η οποία «θα δείξει σφαιρικά τα διάφορα εργαλεία κινητικότητας που εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα», ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, τη Δευτέρα, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, όπου συνεχίστηκε η συζήτηση της πρότασης νόμου για τροποποίηση νομοθεσιών για τις αποσπάσεις των δημοσίων υπαλλήλων και εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία και σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας ενώπιον των μελών της Επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι έχει ξεκινήσει μελέτη για την κινητικότητα η οποία έχει ανατεθεί στον ιδιωτικό τομέα, και «θα δείξει σφαιρικά τα διάφορα εργαλεία κινητικότητας που εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα», περιλαμβανομένου και του θεσμού της απόσπασης. Σημείωσε ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε περίπου εννέα μήνες.

Η πρόταση νόμου προέρχεται από τους Βουλευτές Ευθύμιο Δίπλαρο, Σάβια Ορφανίδου και Μάριο Μαυρίδη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ανέφερε ότι συμφωνεί με την πρόταση νόμου.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ είπε ότι διαφωνεί με την πρόταση και ζήτησε η απόσπαση να έχει ημερομηνία λήξης.

Πρόσθεσε πως η οργάνωση υπόβαλε αίτημα στην Επιτροπή Προσωπικού να υπάρχει χρονικός περιορισμός της απόσπασης. Επίσης, εξέφρασε απορία γιατί υπάρχει βιασύνη να ρυθμιστεί το θέμα, προτού ολοκληρωθεί η μελέτη που διεξάγει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για αξιολόγηση της κινητικότητας και των αποσπάσεων στην κρατική μηχανή.

Εκπρόσωπος της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ ανέφερε ότι συμφωνεί με την πρόταση και ζήτησε να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες και «να ακούγεται και ο επηρεαζόμενος για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα αποσπαστεί κάποιος και ενημερώνεται ότι θα πάει ενδεχομένως σε άλλη επαρχία και οργανισμό».

Εκπρόσωπος της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ ανέφερε ότι η συντεχνία διατηρεί τη διαφωνία της με την πρόταση για λόγους αρχής, ενώ εκπρόσωπος της ΟΗΟ - ΣΕΚ ανέφερε ότι συμφωνεί για λόγους αρχής με την πρόταση και πρόσθεσε ότι «οι ανθρώπινοι πόροι του κράτους θα πρέπει να αξιοποιούνται».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, ζήτησε να ισχύσει η ίδια ρύθμιση που ισχύει στον δημόσιο τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τις ίδιες ασφαλιστικές δικλείδες, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, είπε ότι το ίδιο κείμενο με τις προτάσεις νόμου ήταν και το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Κυβέρνηση πριν περίπου δύο χρόνια και «τότε δεν υπήρξαν οι ανησυχίες που υπάρχουν σήμερα».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μάριος Μαυρίδης, ανέφερε ότι η πρόταση αυτή είναι απαραίτητη όχι μόνο για το δημόσιο καθώς «θα πρέπει να υπάρχει παντού ευελιξία του ανθρώπινου δυναμικού και να εξοικονομούμε κόστος και να αυξάνεται η παραγωγή». Διερωτήθηκε γιατί να μην μπορεί να ισχύει η ευελιξία που ισχύει σήμερα μεταξύ του δημόσιου τομέα και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, είπε ότι «πιο φωτογραφικός νόμος δεν γίνεται» και πρόσθεσε ότι «έγνοια μας είναι να είμαστε ωφέλιμοι για τον τόπο μας, για τη δημόσια υπηρεσία και για να λειτουργεί το κράτος μας πιο αποτελεσματικά».

Ανέφερε ότι το ΥΠΟΙΚ τους είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα πρέπει να προβεί σε μελέτη για αξιολόγηση της αποδοτικότητας εκάστου εργαλείου στη δημόσια υπηρεσία μεταξύ των οποίων του εργαλείου της κινητικότητας.

Ο κ. Καυκαλιάς εισηγήθηκε να γίνει αυτή η αξιολόγηση και «να έρθουμε μετά να πάρουμε αποφάσεις» και διερωτήθηκε γιατί πρέπει «άρον άρον να ψηφίσουμε αυτή τη νομοθεσία».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδη,ς είπε ότι έχει δύο προτάσεις για βελτίωση των ανησυχιών τις οποίες συζήτησε με τον Υπουργό Οικονομικών.

Ανέφερε ότι η πρώτη πρόταση αφορά την περίπτωση που ένας υπάλληλος που παραμένει απόσπαση, για παράδειγμα 10 χρόνια, να μεταφέρεται η θέση του που ήταν για παράδειγμα στην Cyta στο Υπουργείο όπου πήγε απόσπαση.

Αν στο μεταξύ ο υπάλληλος αυτός διεκδικήσει προαγωγή στον οργανισμό που ήταν πριν την απόσπαση και την κερδίσει να μεταφέρεται πίσω στον οργανισμό που διορίστηκε, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ