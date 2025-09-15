Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου έχουν στις 9.00 το πρωί της Δευτέρας οι εργοδοτικές οργανώσεις στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) ανακοίνωσαν ότι θα παραστούν στη συνάντηση που συγκάλεσε ο Υπουργός Εργασίας για σήμερα.

Στην ανακοίνωσή τους ΚΕΒΕ και ΟΕΒ τονίζουν ότι η συμμετοχή τους εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των θέσεων που έχουν ήδη καταθέσει στον Υπουργό. Υπογραμμίζεται ότι η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ είναι εκτός συζήτησης.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ οι Υπουργός θα έχει επίσης χωριστή συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για το θέμα της ΑΤΑ αυτή την εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης: Χωριστές συναντήσεις Υπ. Εργασίας για την ΑΤΑ εντός της εβδομάδας