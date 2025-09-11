Η Bank of Cyprus Holdings ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 ύψους €300 εκατ., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων ύψους €4 δισ.

Η έκδοση, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, συγκέντρωσε ισχυρή ζήτηση, με το βιβλίο προσφορών να ξεπερνά τα €3 δισ., υπερκαλύπτοντας περισσότερο από 10 φορές το ζητούμενο ποσό. Η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε με περιθώριο 195 μονάδων βάσης, μειωμένο κατά 35 μ.β. από την αρχική καθοδήγηση, στοιχείο που η Τράπεζα αποδίδει στην αναγνώριση του ισχυρού οικονομικού της προφίλ από τις αγορές.

Τα νέα χρεόγραφα θα εκδοθούν σε τιμή 99,632%, με κουπόνι 4,25% και απόδοση 4,321%, ενώ λήγουν στις 18 Σεπτεμβρίου 2036. Ο τόκος επί των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά και θα επανακαθορισθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2031. Η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης τους οποιαδήποτε μέρα κατά τη διάρκεια της περιόδου των έξι μηνών από τις 18 Μαρτίου 2031 μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2031 (συμπεριλαμβανομένων των πιο πάνω ημερομηνιών) υπό την αίρεση λήψεως όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και των σχετικών όρων εξόφλησης. Η Moody’s αξιολόγησε την έκδοση με βαθμίδα Ba1.

Τα Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου θα εισαχθούν στην επίσημη λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευσή στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Τα έσοδα θα διατεθούν ως δάνειο από τη BOC Holdings προς την Τράπεζα Κύπρου για γενικούς σκοπούς χρηματοδότησης, με το ποσό να προσμετράται ως Πρόσθετα Κεφάλαια Κατηγορίας 2, ενισχύοντας τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 300 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, η Εταιρεία προχώρησε σε προσφορά προς τους κατόχους υφιστάμενων χρεογράφων Tier 2 ονομαστικής αξίας €300 εκατ. (λήξης 2026) για την αγορά τους στην τιμή του 102,3% της ονομαστικής αξίας.

Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι BofA Securities και Goldman Sachs ως Global Coordinators και Structural Advisers, ενώ Barclays, Citigroup και Morgan Stanley λειτούργησαν ως Joint Lead Managers. Co-Manager ήταν η CISCO.

