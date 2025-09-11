Με αφορμή την παναπεργία λόγω ΑΤΑ βρέθηκαν στις Τομές στα Γεγονότα, η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους και ο ΓΔ της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου.

Αρχικά η κ. Χαραλάμπους σχολίασε τις δηλώσεις του ΠτΔ «Περσινά ξινά σταφύλια, πραγματικά, επαναλαμβάνει τον πολιτικό του μέντορα, τα ίδια ζήσαμε και στην παναπεργία του 2022. Ας απαντήσει η κυβέρνηση του κ. Χριστοδουλίδη, ας απαντήσει ο Υπουργός τι περιεχόμενο δίνει, κάποια στιγμή θα μιλήσω για το ποιος κατάργησε την ΑΤΑ, όμως δεν είναι τώρα η σωστή στιγμή. Εμείς δείξαμε ευελιξία, για να δώσει ο υπουργός το πλαίσιο. Οι εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους κατέβηκαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις, για να παίρνουν την ΑΤΑ έτσι όπως είναι, όχι κάτι πιο λίγο. Να παίρνουν ΑΤΑ όλοι.

Σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα η κ. Χαραλάμπους είπε ότι. «Κατ’ αρχάς να πούμε ότι τα χρονοδιαγράμματα έχουν παρέλθει, έπρεπε να είχαμε ήδη συμφωνία. Εμείς όπως είναι λογικό θα αξιολογήσουμε τη σημερινή κατάσταση, αν δεν υπάρξουν άλλες εξελίξεις θα κλιμακώσουμε τα μέτρα.

Από την εργοδοτική πλευρά ο κ. Αντωνίου σχολίασε «Η απεργία είναι μεν δυσάρεστο για όλους, όμως ουδέποτε η ΟΕΒ ανέβασε τους τόνους. Όταν τίθενται τα αντίμετρα, εμείς είμαστε εδώ για να φέρουμε την σταθερότητα. Επιδίωξη μας είναι η σταθερότητα και η ομαλότητα. Η ΑΤΑ να τεθεί με κάποιες δικλίδες ασφαλείας, με όρους. Δεν μπορεί να θεωρείται εξέλιξη σε ένα σύστημα που εγκατέλειψε η ΕΕ την δεκαετία του 90».

Η κ. Χαραλάμπους συνέχισε. «Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μετατόπιση του εισοδήματος. Έγινε με την ακρίβεια, ο ένας στους δύο δε λαμβάνει ΑΤΑ, οι αυξήσεις στη στέγη. Για μας η ΑΤΑ δεν είναι αναχρονισμός. Υπάρχει ο τρόπος να πάμε σε ΑΤΑ για όλους. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι ή ΑΤΑ. Είναι ο πληθωρισμός πάνω στον μισθό σου.

Καταλήγοντας ο κ. Αντωνίου είπε. «Είναι η αναπλήρωση της αγοραστικής δύναμης, ούτε αποταμιευτικής ούτε επενδυτικής δύναμης. Η συνδικαλιστικής πλευρά δούλεψε με αίσθηση ευθύνης σήμερα. Το χαιρετώ. Πρέπει να βρεθούν οι συγκλήσεις με νηφαλιότητα, να συμφωνήσουμε για να εφαρμοστούν. Υποχρεούμαστε να βρούμε συνεννόηση και θα το κάνουμε»