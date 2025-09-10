Στις 16 ανήλθαν οι ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €52.891, που καταχωρήθηκαν τον Αύγουστο του 2025 στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε, την Τετάρτη, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Το σύνολο των νομικών και φυσικών προσώπων που καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ τον Αύγουστο του 2025 ανήλθε στα 6, εκ των οποίων 2 νομικά και 4 φυσικά πρόσωπα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ 161 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €365.490.

Οι ακάλυπτες επιταγές την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2025 αφορούσαν συνολικά 82 πρόσωπα (46 νομικά και 36 φυσικά πρόσωπα).

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, ο αριθμός των προσώπων που καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ τον Αύγουστο του 2025 ανήλθε στα 17, εκ των οποίων 6 αφορούν νομικά πρόσωπα, 4 φυσικά πρόσωπα και 7 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2025, καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ συνολικά 80 πρόσωπα, εκ των οποίων 29 νομικά πρόσωπα, 18 φυσικά και 33 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα.

Πηγή: ΚΥΠΕ