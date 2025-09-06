Την τρίτη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατέγραψε το ΑΕΠ της Κύπρου το δεύτερο τρίμηνο 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat, καταγράφοντας αύξηση 3,3%, πίσω από την Ιρλανδία (18%) και τη Βουλγαρία (3,4%).

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η Κύπρος κατέγραψε αύξηση 0,5%.

Σε επίπεδο ΕΕ, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% στη ζώνη του ευρώ και 1,6% στην ΕΕ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο καταγράφηκε αύξηση 0,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ. Στο πρώτο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ.

Σε σχέση με πέρσι, μείωση στο ΑΕΠ κατέγραψε μόνο το Λουξεμβούργο (0,2%). Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 μείωση κατέγραψαν η Φινλανδία (-0,4%), η Γερμανία (-0,3%), και η Ιταλία (-0,1%).

Αντίστοιχα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και κατά 0,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Πέμπτη στην αύξηση απασχόλησης στην ΕΕ η Κύπρος

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Κύπρος κατέγραψε την πέμπτη μεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση, με ποσοστό 1,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό και την τέταρτη μεγαλύτερη με 0,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία, η Eurostat εκτιμά ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, 219,9 εκατομμύρια άτομα ήταν απασχολούμενα στην ΕΕ, εκ των οποίων 171,6 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Όπως καταγράφει η Eurostat, ο συνδυασμός των στοιχείων για το ΑΕΠ και την απασχόληση επιτρέπει την εκτίμηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, η παραγωγικότητα με βάση τα άτομα αυξήθηκε κατά 0,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,2% στην ΕΕ σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Με βάση τις ώρες εργασίας, η παραγωγικότητα σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους αυξήθηκε κατά 1,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,5% στην ΕΕ.

Ακόμη, με βάση τις ώρες εργασίας, η ανάπτυξη που κατέγραψε η Κύπρος ανέρχεται στο 2,2% σε σύγκριση με πέρσι, στην τρίτη θέση στην ΕΕ, πίσω από τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο, ενώ είναι μειωμένη κατά 0,2% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ