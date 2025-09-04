Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, χαιρέτισε την Πέμπτη την εισαγωγή θεμάτων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Στ’ τάξη Δημοτικού, καθώς και την επέκταση του προγράμματος Χρηματοοικονομικής Παιδείας και Αλφαβητισμού σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026, σημειώνοντας πως πρόκειται για ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής παιδείας στους νέους, στη βάση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Πατσαλίδης έδωσε τα εύσημα στην Υπουργό και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ενώ παράλληλα χαιρέτισε τη συνεχιζόμενη πρόοδο σε άλλους ουσιαστικούς πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής, που υλοποιούνται από την Κυπριακή Επιτροπή Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ).

Όπως ανέφερε, «προχωρεί εντατικά η ολοκλήρωση των εργασιών για δημιουργία εθνικής ιστοσελίδας για χρηματοοικονομική εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού, ενώ σε τελική πορεία υλοποίησης βρίσκεται η εκπαίδευση εκπαιδευτών για προγράμματα χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης των ενήλικων Κυπρίων πολιτών, τα οποία θα ξεκινήσουν σε ευρεία βάση στο σύντομο μέλλον».

«Ως Πρόεδρος της ΚΕΧΑΠ, συγχαίρω όλους τους συντελεστές αυτής της συλλογικής και πολυεπίπεδης προσπάθειας. O χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός και η χρηματοοικονομική παιδεία, εκτός από τα οφέλη που αποφέρουν προς τους ίδιους τους πολίτες, είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες με τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Όταν οι πολίτες κατανοούν βασικές έννοιες όπως, η αποταμίευση, ο προϋπολογισμός, ο δανεισμός και η διαχείριση κινδύνου, μειώνεται ο κίνδυνος να λάβουν αποφάσεις που οδηγούν σε δύσκολες καταστάσεις, τόσο για τους ίδιους όσο και την οικονομία γενικότερα», είπε.

Διαβεβαίωσε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μαζί με τους κύριους εταίρους της, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου παραμένουν δεσμευμένοι στην προώθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής, με στόχο την χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ