Θα έπρεπε να αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει αποτέλεσμα από τον εν εξελίξει διάλογο και στη συνέχεια, αν υπάρχει αδιέξοδο, να ληφθούν μέτρα, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στο θέμα της εξαγγελθείσας απεργίας για την ΑΤΑ.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση για τους ήρωες του Αχυρώνα Λιοπετρίου, και κληθείς να σχολιάσει το θέμα της εξαγγελθείσας παναπεργίας για την ΑΤΑ και τι σκοπεύει να κάνει ο ίδιος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις τόσο με τις συντεχνίες όσο και με τους εργοδότες. Το δικαίωμα στην απεργία είναι απόλυτα σεβαστό, είναι απόλυτα σεβαστή η όποια απόφαση έχει ληφθεί. Από κει και πέρα, όμως, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διάλογος που δεν έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο, ταπεινή μου γνώμη είναι ότι η απεργία δεν προσφέρει οτιδήποτε σε σχέση με το βασικό ζητούμενο που είναι να υπάρξει συμφωνία.

Άρα, βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος, βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες, θεωρώ – με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί – ότι θα έπρεπε να αναμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα και αν υπάρχει αδιέξοδο, η κάθε πλευρά έχει το κάθε δικαίωμα να αποφασίσει για τα μέτρα που θα λάβει».