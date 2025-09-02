Το βιοτικό επίπεδο του μέσου Κύπριου κατρακυλά και οι ανισότητες στη χώρα μας επιδεινώνονται, όπως καταδεικνύουν έρευνες των τελευταίων μηνών.

Τα στοιχεία του συνδικαλιστικού κινήματος έρχεται να ενισχύσει η πρόσφατη έκθεση της BestBrokers, που δείχνει μετατόπιση του πλούτου από τα χαμηλά στα υψηλά στρώματα. Με άλλα λόγια, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, ενώ οι φτωχοί φτωχότεροι. Υπάρχει ανάπτυξη αλλά δεν την μοιράζονται όλοι οι πολίτες.

Η BestBrokers συγκέντρωσε στοιχεία της Παγκόσμιας Βάσης Δεδομένων Ανισότητας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καλύπτοντας 217 χώρες. Σύμφωνα με την έκθεση, στην Κύπρο, από το 2000 μέχρι το 2023, το μερίδιο πλούτου των «υπερπλούσιων» αυξήθηκε από το 12,8% στο 33,3%.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στο παγκόσμιο. Επίσης, το 66,6% του συνολικού πλούτου στην Κύπρο, βρίσκεται στα χέρια του 10% των πιο πλουσίων.

Σύμφωνα με την έκθεση, το πρόγραμμα «Χρυσών διαβατηρίων» προσέλκυσε εύπορους, ξένους επενδυτές και αύξησε τις τιμές των ακινήτων. Επίσης, η τραπεζική κρίση και το κούρεμα καταθέσεων του 2013 συνέβαλαν στην στασιμότητα των μισθών.

Η αναδιανομή του πλούτου τεκμηριώνεται και μέσα από την Έκθεση για την Οικονομία και την Απασχόληση για το 2024, του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου της ΠΕΟ, η οποία έδειξε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μεγάλη αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος προς όφελος των κερδών και των εισοδημάτων των επιχειρήσεων και εις βάρος των εργαζομένων. Η αναδιανομή αυτή, σε κάποιες χρονιές αγγίζει το 1 δις ευρώ.

Επίσης, άλλη έρευνα της ΣΕΚ, που αφορά τους μισθούς, δείχνει ότι το 75% των εργαζομένων δεν είναι ικανοποιημένοι από τον μισθό τους και 6 στους 10 αντιμετωπίζουν δυσκολία ν’ ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Το 74% των εργαζομένων δεν έχουν τη δυνατότητα αποταμίευσης και το 23% δυσκολεύονται κάθε μήνα να πραγματοποιήσουν αγορές πρώτης ανάγκης με αποτέλεσμα να δανείζονται.

Την ίδια ώρα, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο παρατήρησε αύξηση στα καταναλωτικά δάνεια χωρίς αντίστοιχη αύξηση στην κατανάλωση, γεγονός που φέρνει υποψίες ότι τα δάνεια αυτά είναι για κάλυψη υφιστάμενων και βασικών αναγκών.

Μία άλλη παρατήρηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι ότι οι κοινωνικές δαπάνες στην Κύπρο κάθε χρόνο είναι όλο και λιγότερο αποτελεσματικές και το κοινωνικό τους αποτύπωμα περιορισμένο.