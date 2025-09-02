Θα υπάρχουν παραδοτέα εντός του έτους και αρχές του 2026 για το έργο του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης μετά από συνάντηση που είχε, στο Υπουργείο Μεταφορών, με τους εκπροσώπους του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην παρουσία και του Δημάρχου Λάρνακας για την υλοποίηση του έργου της ανάπτυξης της μαρίνας και του λιμανιού της πόλης.

Ο κ. Βαφεάδης δήλωσε ότι «σήμερα είχαμε συνάντηση με τους εκπροσώπους του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου της Ελληνικής Δημοκρατίας και τους Συμβούλους τους και είναι ένα ακόμα ένα βήμα προς υλοποίηση αυτού που έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε στη Λάρνακα, δηλαδή να επαναφέρουμε το έργο ανάπτυξης της μαρίνας της πόλης σε πορεία υλοποίησης». Σήμερα, σημείωσε, «οριοθετήθηκε η έναρξη των διαβουλεύσεων των Συμβούλων με την τοπική κοινωνία», προσθέτοντας πως «σήμερα είχαμε μια πρώτη συζήτηση, η οποία θα συνεχιστεί το απόγευμα και αύριο».

Όπως ανέφερε περαιτέρω, «είμαστε σίγουροι ότι θα καταγραφούν ενδιαφέρουσες απόψεις και όλες θα ληφθούν υπόψη στην περαιτέρω μελέτη του έργου. Αναμένουμε τα επόμενα βήματα που θα είναι η συνεχής διαβούλευση με την Κυβέρνηση και την τοπική κοινωνία για τις εισηγήσεις και τα ευρήματα αυτής της μελέτης που θα προκύψει στη συνέχεια».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας δήλωσε πως πρόκειται για μια εξέλιξη την οποία ανέμεναν. «Είναι θετικό ότι ξεκινά αυτή η συζήτηση και η μελέτη γιατί είναι σημαντικό να ακουστούν οι απόψεις της τοπικής κοινωνίας, να ακουστούν οι απόψεις και τα θέλω της Λάρνακας», τόνισε.

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα «αυτή η προσπάθεια να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα και σύντομα να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ένα έργο που θα είναι σύμφωνα και με τα θέλω της Λάρνακας, για ένα έργο που αναμένουν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι Λαρνακείς».

Πρόσθεσε πως «ο στόχος μας είναι να δούμε έργα στη περιοχή και το συντομότερο μέσω αυτής της προσπάθειας να έχουμε μια επιτυχή έναρξη εργασιών, έτσι ώστε και οι Λαρνακείς και ο κάθε Κύπριος να δει αυτή τη περιοχή να βοηθά την οικονομία της πόλης αλλά και του τόπου, όπως πρέπει να γίνει».

Σε ερώτηση κατά πόσον αναμένεται το έργο να αρχίσει εντός του νέου έτους, ο Υπουργός Μεταφορών απάντησε πως «θα έχουμε παραδοτέα και πριν τον νέο χρόνο και αρχές του άλλου».

Σε άλλη ερώτηση ο Δήμαρχος Λάρνακας απάντησε πως «παράλληλα προχωρούμε και το έργο της διαμόρφωσης ενός μεγάλου χώρου της μαρίνας για να ενωθεί με την υπόλοιπη πόλη, την πλατεία Ευρώπης και τη δημιουργία του Ναυτικού Ομίλου, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τη Λάρνακα».

Ο κ. Βαφεάδης εξέφρασε την ελπίδα πως «το έργο του Ναυτικού Ομίλου και η αναμόρφωση της πλατείας Ευρώπης θα δώσει μια νέα δομή στη Λάρνακα και θα διαμορφώσει ένα νέο αστικό κέντρο, κάτι που είναι ένα πολύ σημαντικό για όλους».

