Ο ρυθμός ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε πραγματικούς όρους (εποχικά προσαρμοσμένος) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,3%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Όπως σημειώνεται, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκινήτων Οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 0,5%.

Πηγή: ΚΥΠΕ