Ευρύτερη συναίνεση των ενδιαφερόμενων φορέων φαίνεται να συγκεντρώνει το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για τη δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, για το οποίο ξεκίνησε τη Δευτέρα η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο εναρμονίζει την Κύπρο με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, προβλέποντας αυστηρότερους ελέγχους σε επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η χώρα παραμένει ανταγωνιστικός προορισμός για αξιόπιστες επενδύσεις.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξήγησε τις σημαντικότερες τροποποιήσεις όπως ο ορισμός επιχείρηση στρατηγικής σημασίας στον οποίο περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις, που συστάθηκαν με νόμο άλλης χώρας και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, η πρόνοια για εξαίρεση επενδυτών από χώρες της ΕΕ, του ΕΟΧ και της Ελβετίας, η υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης από τον ξένο επενδυτή, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις και η εισαγωγή ενός κατώτατου ορίου κοινοποίησης επενδύσεων, το οποίο θα ορίζεται στα €2.000.000. Επίσης, προνοείται εξαίρεση για τα πλοία, λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην Κύπρο και για να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητά της με εξαίρεση τις πλωτές μονάδες φυσικού αερίου. Προβλέπεται επίσης η διαδικασία διαβούλευσης με αρμόδια συμβουλευτική επιτροπή και δυνατότητα αυτεπάγγελτου ελέγχου, ακόμη και χωρίς κοινοποίηση της επένδυσης.

Στόχος, όπως αναφέρθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών είναι να θεσπιστεί ένας διαφανής, προβλέψιμος και σαφής μηχανισμός, ο οποίος ταυτόχρονα δεν θα πλήττει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου σε σχέση με άλλες χώρες.

Ενδιαφερόμενοι φορείς όπως το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Τραπεζών, ο ΣΕΛΚ, ο CIFA, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο συμφώνησαν με την προωθούμενη νομοθεσία.

Ωστόσο ο σύνδεσμος τεχνολογικών επιχειρήσεων TechIsland σημείωσε ότι ανέμεναν να υπάρξει εξαίρεση για τον σημαντικό τομέα της τεχνολογίας, όπως αντίστοιχα συνέβη και στο Βέλγιο.

Μιλώντας μετά το πέρας της Επιτροπής, η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, χαρακτήρισε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων πολύ σημαντικό, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει την ανάπτυξη και θωρακίζει την Κύπρο με ένα σύγχρονο και αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο προάγει την προσέλκυση αξιόπιστων επενδύσεων, ενώ παράλληλα αποκλείει εκείνες που δεν πληρούν τα κριτήρια για κρίσιμες υποδομές, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και ο τουρισμός.

Η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι το αναθεωρημένο κείμενο κατατέθηκε τον Αύγουστο από το Υπουργείο Οικονομικών και ήδη ξεκίνησε σήμερα η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών, με στόχο να ολοκληρωθεί εντός Σεπτεμβρίου. Τόνισε ότι το νομοσχέδιο συγκεντρώνει την πλειοψηφία και τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, περιλαμβανομένων επαγγελματικών και επιχειρηματικών οργανώσεων. Ανέφερε ακόμα ότι το νέο πλαίσιο καθιστά την Κύπρο πιο ισχυρή και αξιόπιστη στο επενδυτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, εξήγησε ότι προβλέπεται η σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής και αρμόδιου φορέα με συμμετοχή Υπουργείων, οι οποίοι θα ελέγχουν τα δεδομένα κάθε επενδυτή. Το πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα αναδρομικού ελέγχου ακόμη και για επενδύσεις, που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, εντός περιόδου 15 μηνών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κρίσιμες υποδομές παραμένουν ανοιχτές μόνο σε αξιόπιστους επενδυτές. Όπως είπε, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά είναι ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κανονισμού του 2019 στο εθνικό πλαίσιο, ώστε η διαδικασία να γίνεται από τις κυπριακές αρχές.

Πρόσθεσε ότι η ρύθμιση είναι «ενισχυτική για τις καλόπιστες, διαφανείς και αναπτυξιακές επενδύσεις» και αποτρεπτική για τις «κακόπιστες» και για όσες δεν πληρούν τα κριτήρια.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς ανέφερε ότι η Επιτροπή Οικονομικών έχει ενώπιόν της το νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο για τη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων, το οποίο, όπως σημείωσε, αποτελεί συνέχεια του κανονισμού της ΕΕ που εφαρμόζεται από το 2020 για τον έλεγχο επενδύσεων σε επιχειρήσεις εντός της Ένωσης.

Ο κ. Καυκαλιάς τόνισε ότι το ΑΚΕΛ προβληματίζεται ιδιαίτερα από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις και εξαγορές σε καίριους τομείς, όπως οι τράπεζες, η υγεία και τα ακίνητα.

«Στόχος πρέπει να είναι η προστασία του δημοσίου και των ζωτικών συμφερόντων της Δημοκρατίας», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι το κόμμα θα μελετήσει όλες τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, το οποίο χαρακτήρισε βελτιωμένο σε σχέση με το προηγούμενο και θα τοποθετηθεί τελικά τις επόμενες εβδομάδες.

Ερωτηθείς για τις ανησυχίες του ΑΚΕΛ για φαινόμενα μονοπωλίου στα νοσοκομεία, επεσήμανε ότι πρόκειται για μέρος των προβληματισμών του κόμματος σχετικά με τη διασφάλιση των συμφερόντων της κοινωνίας και της Δημοκρατίας μέσα από τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν πρόνοιες, που προκαλούν ερωτήματα, όπως το γεγονός ότι αρμόδια αρχή ορίζεται το Υπουργείο Οικονομικών, διαβεβαιώνοντας ότι όλα τα ζητήματα θα εξεταστούν διεξοδικά πριν τη διαμόρφωση της τελικής θέσης του κόμματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ