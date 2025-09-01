Πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) πραγματοποιείται σήμερα απόγευμα, μετά το αδιέξοδο στο οποίο κατέληξε η μαραθώνια συνάντηση των κοινωνικών εταίρων την Παρασκευή στο Υπουργείο Εργασίας

Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 3:00 μ.μ. στο οίκημα της ΠΕΟ στη Λευκωσία. Κατά τη σύσκεψη αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω στάση των συντεχνιών, με το ενδεχόμενο προειδοποιητικών στάσεων εργασίας να είναι ορατό.

Η πολύωρη συνάντηση συντεχνιών και εργοδοτικών οργανώσεων στο Υπουργείο Εργασίας την Παρασκευή δεν κατέληξε σε συμφωνία, με το ποσοστό καταβολής της ΑΤΑ να αποτελεί το βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων.

Οι συντεχνίες ζητούν πλήρη αποκατάσταση του θεσμού στο 100%, αφήνοντας περιθώριο μόνο για σταδιακή εφαρμογή, κάτι που η εργοδοτική πλευρά δεν αποδέχεται, επειδή κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν στις μεταβατικές συμφωνίες. Από την πλευρά της η Κυβέρνηση έθεσε ως βασικές παραμέτρους τη σύνδεση της καταβολής της ΑΤΑ με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, το ποσοστό καταβολής και την ύπαρξη συγκεκριμένων προνοιών για τον τρόπο και την έκταση καταβολής της.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, έκανε λόγο για χάσμα απόψεων μεταξύ συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων. Ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, κάλεσε το Υπουργείο Εργασίας να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να καταθέσει εισήγηση που να αποκαθιστά τον θεσμό της ΑΤΑ στο άρτιο ή να προνοεί μεταβατικό χρονοδιάγραμμα που θα οδηγεί στο 100%.

Πάντως, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, μετά τη συνάντηση της Παρασκευής, αναφέρεται ότι «παρά τις υφιστάμενες διαφορές, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση ικανοποιητικών συγκλίσεων, αφού η εκατέρωθεν εποικοδομητική συμβολή είναι απαραίτητη για την επίτευξη συμφωνίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ