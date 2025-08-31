Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ξαναρχίζει τις εργασίες της την Δευτέρα μετά το θερινό κλείσιμο, με δύο σημαντικά νομοσχέδια στην ατζέντα. Συγκεκριμένα θα γίνει συζήτηση επί της αρχής νομοσχεδίου που θεσπίζει πλαίσιο για τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων, ενώ θα συνεχιστεί η εξέταση του νομοσχεδίου αποκρατικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) με νέα κείμενα.

Το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καθορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης σκοπούμενης άμεσης ξένης επένδυσης και εξασφάλισης έγκρισης. Ρυθμίζει, επίσης, τα κριτήρια και τους παράγοντες που θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο, τη διαδικασία εξέτασης, το είδος των απαιτούμενων πληροφοριών και τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής.

Όσον αφορά το ΧΑΚ, η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση με βάση και νέα νομοσχέδια που απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών.

Το βασικό νομοσχέδιο προβλέπει πώληση των μετοχών εταιρείας ειδικού σκοπού σε στρατηγικό επενδυτή και μεταφορά εργασιών, αρμοδιοτήτων και περιουσιακών στοιχείων του Χρηματιστηρίου. Το προσωπικό θα έχει τη δυνατότητα μετάταξης στη δημόσια υπηρεσία ή ένταξης σε σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης.

Οι αλλαγές που ενσωματώθηκαν στους νέους νόμους αφορούν κυρίως νομοτεχνικές βελτιώσεις για μεγαλύτερη σαφήνεια, δυνατότητα θέσπισης ποιοτικών κριτηρίων για τον στρατηγικό επενδυτή και πρόνοιες για διασφάλιση προοπτικών ανέλιξης των υπαλλήλων που θα μεταφερθούν.

Το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε επίσης εντός Αυγούστου σε δημόσια διαβούλευση δέσμη νέων νομοσχεδίων και προσχεδίων κανονισμών για τη ρύθμιση θεμάτων που θα προκύψουν από την κατάργηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου του ΧΑΚ, με προθεσμία υποβολής σχολίων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Για τα νομοσχέδια αυτά, όπως αναφέρει το Υπουργείο λήφθηκαν υπόψη και απόψεις επί αυτών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Στο νομοσχέδιο «Ο περί Εισαγωγής Αξιών σε Ρυθμιζόμενη Αγορά Νόμος του 2025», περιλαμβάνονται οι πρόνοιες της Οδηγίας 2001/34/EC για την εισαγωγή αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά (που σήμερα βρίσκονται στο βασικό Νόμο του ΧΑΚ) ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί κενό στην εναρμόνιση της Κύπρου με την Οδηγία αυτή. Οι πρόνοιες του νομοσχεδίου θα αντικατασταθούν από το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο (Listing Act Package), το οποίο θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο του 2026. Με την ψήφιση του σχετικού εναρμονιστικού νομοσχεδίου, θα καταργηθεί ο υφιστάμενος νόμος για την εισαγωγή αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Η αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ αποτελεί ειλημμένη πολιτική απόφαση και ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς συνδέεται με το έβδομο αίτημα πληρωμής πόρων από την ΕΕ, το οποίο πρέπει να υποβληθεί πριν από το τέλος του 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ