Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ξεκαθαρίζει, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή», ότι η Κυβέρνηση δεν επιδιώκει «μια αστυνομοκρατούμενη φορολογική μεταρρύθμιση», στον απόηχο της έντασης που προκλήθηκε για τα πρόσθετα εργαλεία που παραχωρούνται στον Έφορο Φορολογίας και τα οποία κόμματα ερμήνευσαν ως υπερεξουσίες.

Αναφέρει ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες και υπάρχουν πράγματα που μπορούν να διορθωθούν, προσθέτοντας ότι θα μεταβεί στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών στις 15 Σεπτεμβρίου με εισηγήσεις για βελτίωση του κλίματος.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για το κλίμα που επικρατεί λόγω της έντονης προεκλογικής περιόδου, σημειώνοντας ότι «υπάρχει λαϊκισμός» και ξεκαθαρίζει πως αν η πρόταση τύχει διαφοροποιήσεων που αλλοιώνουν τη φιλοσοφία της, «τότε θα την αποσύρω». Όπως αναφέρει, «αν ένας Υπουργός νιώθει ότι η πρόταση, όπως έχει διαφοροποιηθεί, δεν εξυπηρετεί τον σκοπό, τότε πώς είναι δυνατόν να την προωθήσει;».

Ο κ. Κεραυνός σημειώνει ότι παρά τις αντιδράσεις των κομμάτων, καταγράφεται μεγάλη σύγκλιση με τους αρμόδιους φορείς, όπως το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, η TechIsland και το ΧΑΚ, σημειώνοντας ότι η συζήτηση επηρεάζεται από προεκλογικές σκοπιμότητες. «Όταν αρχίσει ο ένας να κάνει έντονες δηλώσεις, ακολουθούν και οι υπόλοιποι», σχολιάζει.

Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός αναφέρει ότι η προετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 βρίσκεται στο τελικό στάδιο και θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, ώστε να κατατεθεί αμέσως μετά στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

Σε σχέση με την ΑΤΑ είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας για το θέμα και η όποια πρόταση πρέπει να είναι εντός του πλαισίου δημοσιονομικής πειθαρχίας και την ανθεκτικότητας της οικονομίας.

Για τον GSI o Υπουργός επικαλείται δύο μελέτες που έχει δει και δείχνουν ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο και λέει ότι με τα σημερινά δεδομένα η πληρωμή του ποσού των 25 εκ. ευρώ για το έργο δεν είναι απλή υπόθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ