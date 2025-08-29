Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύσκεψη του αρμόδιου Υπουργού, Γιάννη Παναγιώτου, με τις εργοδοτικές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για το μέλλον της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Η συνάντηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00. Η σύσκεψη θεωρείται καθοριστική, καθώς η μεταβατική συμφωνία του 2023 έχει λήξει χωρίς να υπάρξει νέα ρύθμιση, ενώ οι συντεχνίες προειδοποιούν με παναπεργιακά μέτρα εάν δεν υπάρξει πρόοδος. Η απόφαση των συντεχνιών αναμένεται να ληφθεί στην πανσυνδικαλιστική συνέλευση που θα έχουν τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως οι συντεχνίες ζητούν πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ στο 100% και επέκτασή της στον κατώτατο μισθό, ενώ οι εργοδότες αντιπροτείνουν έναν πιο «σύγχρονο» μηχανισμό με ασφαλιστικές δικλίδες, προειδοποιώντας για δημοσιονομικούς κινδύνους.