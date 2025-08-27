Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, επανέλαβε ότι το ζήτημα της καταβολής των €25 εκατ. για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας, μετά και την απόφαση της ΡΑΕΚ, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό μελέτη από την Κυβέρνηση.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, ο κ. Κεραυνός τόνισε πως «πρέπει να διασφαλιστούν πολλές πτυχές του θέματος και κυρίως η οικονομική του βιωσιμότητα, καθώς και να εξακριβωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι θα επιτευχθεί μείωση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προχωρήσει η Κυβέρνηση στη συμμετοχή της στο έργο».

Αναφερόμενος σε σχόλια για την καθυστέρηση στη διαδικασία, ο Υπουργός σημείωσε ότι παρόμοιες συζητήσεις γίνονται και στην Ιταλία μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του εκεί ρυθμιστή, ο οποίος έχει εκφράσει έντονες απόψεις. Όπως εξήγησε, «πρόκειται για έργα πολύ μεγάλα και ιδιαίτερα κοστοβόρα, που απαιτούν μεγάλη προσοχή ώστε να αποφευχθούν προβλήματα αντί να επιλυθούν».

Σε ερώτηση για τα χρονικά περιθώρια λήψης της απόφασης, ο κ. Κεραυνός διευκρίνισε ότι το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει κυρίως την οικονομική διάσταση του θέματος, ενώ τα τεχνικά ζητήματα βρίσκονται υπό την ευθύνη άλλων Υπουργείων. Όταν ολοκληρωθεί η σχετική προετοιμασία, είπε, θα πραγματοποιηθεί συνολική συζήτηση σε κυβερνητικό επίπεδο.