Η Κυβέρνηση παραμένει αυστηρά προσηλωμένη στη φιλοσοφία ότι το φορολογικό σύστημα αποτελεί μεν εργαλείο εξασφάλισης κρατικών εσόδων, αλλά το πιο σημαντικό είναι να είναι σταθερό και διαφανές σύστημα ώστε να συνεχίσει να προσελκύει ξένες επενδύσεις, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και να διαθέτει μηχανισμούς ισομερούς και δικαιότερης κατανομής του οφέλους, προς όλους τους φορολογούμενους πολίτες, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο σημειώνει επίσης ότι η «μακρά διαβούλευση» για την φορολογική μεταρρύθμιση συνεχίζεται και ότι ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα έχει το επόμενο διάστημα κοινή συνάντηση με τους αρχηγούς ή εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Σε ανακοινωσή του αναφορικά με δηλώσεις κομμάτων και φορέων που αφορούν τη μορφή και το χαρακτήρα του φορολογικού μετασχηματισμού που προωθεί η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι «στόχος της φορολογικής μεταρρύθμισης, που όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η στήριξη της κυπριακής επιχειρηματικότητας, η συνέχιση της ανοδικής πορείας των ξένων επενδύσεων, η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη των πολιτών και η πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας».

«Μας προξενεί πραγματικά εντύπωση που κάποιοι εμφανίζονται να εναντιώνονται στα μέτρα για πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, τα οποία περιλαμβάνονται στα σχετικά νομοσχέδια, τη στιγμή μάλιστα που σχετικές μελέτες δείχνουν ότι η παραοικονομία, που βασίζεται στη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, είναι περίπου στο 25% του ΑΕΠ», σημειώνεται.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η πάταξη της φοροδιαφυγής «δεν θεωρείται αναγκαία μόνο για τη στήριξη και ενδυνάμωση της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, αλλά αποτελεί σημαντική μέθοδο για την εμπέδωση της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων και της ισονομίας».

Αποτελεί επίσης, αναφέρεται, «μονόδρομο για την ενίσχυση της καλής εικόνας της οικονομίας διεθνώς, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην εικόνα της Κύπρου ως ένα αξιόπιστο διεθνές επιχειρηματικό κέντρο».

Η πορεία αυτή, σημειώνεται, «είναι παράλληλη με την αποφασιστικότητα αυτής της Κυβέρνησης να καθαρίσει το όνομα της Κύπρου από επιπτώσεις προηγούμενων πολιτικών».

Σήμερα, προτίθεται, με βάση εξαγγελία της Κυβέρνησης, έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί η Εθνική Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων.

«Αυτοί που κραυγάζουν σήμερα εναντίον των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και στην εμπέδωση ενός αξιόπιστου συστήματος που μπορεί να την εξαλείψει, ας εξηγήσουν στο λαό τι ακριβώς προτείνουν και τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν», συνεχίζει το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Η Κυβέρνηση, αναφέρεται, «πιστή στις δεσμεύσεις της, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην υιοθέτηση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος που δεν θα αφήνει περιθώρια ανάπτυξης φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που ζημιώνουν την οικονομία και τους πολίτες».

«Στόχος είναι το νέο φορολογικό σύστημα να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας με όρους σταθερότητας, ισονομίας και διαφάνειας, έτσι ώστε η Κύπρος να παραμείνει ένας ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις και παράλληλα να στηρίζει τις κυπριακές επιχειρήσεις ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα τους», προστίθεται.

Είναι γι’ αυτό το λόγο, επεξηγείται, «που βασική πρόνοια της Φορολογικής Μεταρρύθμισης παραμένει όχι μόνο η διατήρηση του ευνοϊκού καθεστώτος για την εισαγωγή ξένων εταιρειών, αλλά η ακόμα περισσότερο ενίσχυσή του».

Αναφορά γίνεται και στην «μακρά» διαβούλευση για τον τελικό σχηματισμό του φορολογικού μετασχηματισμού, με το Υπουργείο να σημειώνει ότι αυτή «συνεχίζει και παραμένει ανοικτή σε εποικοδομητικές εισηγήσεις για τυχόν διορθώσεις που μπορούν να βελτιώσουν το προτεινόμενο σχέδιο, καθώς και των νομοσχέδιων που θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων».

Προς αυτή την κατεύθυνση, προστίθεται, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αριθμός συναντήσεων και παρουσιάσεων προς τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους στα πλαίσια ενός δομημένου διαλόγου στη βάση του οποίου διαμορφώθηκαν τα σχετικά νομοσχέδια.

«Τόσο ο Υπουργός Οικονομικών όσο και ο Έφορος Φορολογίας συνεχίζουν τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», αναφέρεται.

«Η διαβούλευση για τα σχετικά νομοσχέδια συνεχίζεται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκφράσει τεκμηριωμένα τις εισηγήσεις του. Μετά από παράκληση των εμπλεκόμενων φορέων έχει μάλιστα δοθεί παράταση μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου του 2025», προστίθεται.

Περαιτέρω, ο Υπουργός Οικονομικών μετά από αίτημα, στα πλαίσια της ενημέρωσης του Εθνικού Συμβουλίου, «έχει προγραμματίσει να έχει ξανά το επόμενο διάστημα, κοινή συνάντηση με τους αρχηγούς/εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για να ακούσει και να συζητήσει τις απόψεις τους».

Αναφέρεται επίσης ότι οι βασικές πρόνοιες της Φορολογικής Μεταρρύθμισης «έχουν επιβεβαιωθεί από εμπειρογνώμονες ότι συνάδουν με το κοινοτικό κεκτημένο».

Η Κυβέρνηση, σημειώνεται, «παραμένει αυστηρά προσηλωμένη στη φιλοσοφία ότι το φορολογικό σύστημα αποτελεί μεν εργαλείο εξασφάλισης κρατικών εσόδων, αλλά το πιο σημαντικό είναι να είναι σταθερό και διαφανές σύστημα ώστε να συνεχίσει να προσελκύει ξένες επενδύσεις, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και να διαθέτει μηχανισμούς ισομερούς και δικαιότερης κατανομής του οφέλους, προς όλους τους φορολογούμενους πολίτες».

Διαβάστε επίσης: Η λοίμωξη με Covid γερνάει τα αιμοφόρα αγγεία - Έρευνα με συμμετοχή ΤΕΠΑΚ

Πηγή: ΚΥΠΕ