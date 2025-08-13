Ανοδικά κινήθηκαν οι κυριότεροι τομείς της κυπριακής οικονομίας την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σύμφωνα με το δελτίο «Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις» της Στατιστικής Υπηρεσίας,

Όπως αναφέρεται, στο δελτίο παρουσιάζεται η πορεία των κυριοτέρων οικονομικών εξελίξεων για τους τελευταίους μήνες μέχρι και τον Ιούνιο 2025, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 12 Αυγούστου 2025.

Συγκεκριμένα, η Μεταποιητική Παραγωγή κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 σημείωσε αύξηση 2,9% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουάριου-Μαΐου 2024.

Προστίθεται ότι το συνολικό εμβαδό των Εγκεκριμένων Αδειών Οικοδομής έφτασε τις 928,0 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατά τη περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 13,3% συγκριτικά με τη περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024.

Επιπλέον, οι Αφίξεις Περιηγητών ανήλθαν σε 1.843.013 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με 1.652.475 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,5%.

Αντιθέτως, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων κατέγραψαν μείωση 1,1%, φθάνοντας τις 25.954 κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

Ειδικότερα, τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν μειώθηκαν σε 17.058, σημειώνοντας μείωση 6,3% και τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν σε 2.476 σημειώνοντας άνοδο 4,5% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024.

Συμπληρώνεται ότι οι συνολικές Εισαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €6.495,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 15,0%, ενώ οι συνολικές Εξαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €2.624,2 εκ., σημειώνοντας επίσης αύξηση 31,4%.

Τέλος, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 0,9% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καταλήγει η υπηρεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ