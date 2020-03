Eurosuccess: Ψηφιακές Δεξιότητες για άτομα τρίτης ηλικίας

Ο Συμβουλευτικός οργανισμός Eurosuccess Consulting, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο “TEA 4 SENIORS – Teaching Digital Competences to Low-Skilled or Low-Qualified Senior Citizens through Analogies” το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2020. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ εταίρων από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρο, Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία, Ρουμανία και Ιταλία).

Τι είναι το έργο TEA 4 SENIORS;

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού και την κατανόηση του ψηφιακού κόσμου σε άτομα τρίτης ηλικίας με χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης ή χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων καθώς και την ενίσχυση των εκπαιδευτών τους μέσω μιας αποτελεσματικής και καινοτόμου μεθοδολογίας που συνδυάζει μάθηση μέσα από αναλογίες (learning by analogies) και παιχνιδοποίηση (Gamification). Με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν, να μοιράζονται, να αλληλοεπιδρούν και να μπορούν να ενημερώνονται και να πληροφορούνται στο σημερινό ψηφιακό κόσμο, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές συσκευές και το διαδίκτυο.

Στόχοι έργου:

Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης με συγκεκριμένο περιεχόμενο και εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων σε άτομα τρίτης ηλικίας. Ανάπτυξη και υλοποίηση μιας εύκολα κατανοητής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων, βασισμένη στη μάθηση μέσω αναλογιών και παιχνιδοποίηση. Βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευτών ενηλίκων οι οποίοι διδάσκουν σε άτομα τρίτης ηλικίας, ώστε να διδάσκουν ψηφιακές ικανότητες μέσω αναλογιών. Αύξηση της καθημερινής χρήσης του διαδικτύου από άτομα τρίτης ηλικίας για την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους. Προώθηση της δια βίου μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων.

Κύρια σημαντικά αποτελέσματα:

Ψηφιακό Πλαίσιο Ικανοτήτων για Μάθηση μέσα από Αναλογίες και Παιχνιδοποίηση για: i) άτομα τρίτης ηλικίας με χαμηλή εξειδίκευση και ii) εκπαιδευτές ενηλίκων Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων σε άτομα τρίτης ηλικίας. Σύστημα Open Badges (OBS) το οποίο θα αναπτυχθεί από την κοινοπραξία προκειμένου να απονεμηθούν “ηλεκτρονικά βραβεία” στους συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν τις εκπαιδευτικές ενότητες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης TEA-Game για άτομα τρίτης ηλικίας Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές ενηλίκων

Επόμενα βήματα:

Σ’ αυτό το στάδιο έχει ολοκληρωθεί ήδη από τους εταίρους το Ψηφιακό Πλαίσιο για Μάθηση μέσα από Αναλογίες και Παιχνιδοποίηση για άτομα τρίτης ηλικίας με χαμηλή εξειδίκευση καθώς και για εκπαιδευτές ενηλίκων και στην παρούσα φάση, πραγματοποιείται το εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Το υλικό αυτό δοκιμάστηκε από έμπειρους εκπαιδευτές στην ‘’Εκπαίδευση εκπαιδευτών’’ που πραγματοποιήθηκε στις 27-31 Ιανουαρίου 2020 στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

H Eurosuccess Consulting ανυπομονεί να διδάξει δωρεάν ψηφιακές δεξιότητες σε άτομα τρίτης ηλικίας σε εκπαιδεύσεις που θα διοργανωθούν τον ερχόμενο Ιούνιο! Γι’ αυτό μείνετε συντονισμένοι!

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο TEA 4 SENIORS, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την Eurosuccess Consulting στο τηλέφωνο 22 420 110 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.eurosc.eu.