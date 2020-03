PHC: Δυναμικά προληπτικά μέτρα για COVID-19 σε όλα τα εστιατόρια του ομίλου

Σε εγρήγορση, με δυναμικά μέτρα βρίσκονται όλα τα εστιατόρια του Ομίλου PHC Franchised Restaurants Public Ltd, εδώ και μέρες.

Βασική προτεραιότητα είναι η προστασία του προσωπικού και των πελατών του ομίλου, ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αλλά και των διεθνών αλυσίδων εστιατορίων που αντιπροσωπεύει .

Πέραν των γενικών μέτρων (περιορισμός αυτών που έχουν ταξιδέψει κτλ.) λαμβάνεται σειρά ειδικών μέτρων σε όλα τα εστιατόρια:

Αναδιαρρύθμιση των τραπεζοκαθισμάτων, διασφαλίζοντας ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επισκεπτών (τουλάχιστον 1 μέτρο) και περιορίζοντας τον αριθμό τους κάτω από 75. Αντικατάσταση με μενού μίας χρήσης, όπου είναι εφικτό και παροχή αντισηπτικού σε άλλες περιπτώσεις. Συνεχής καθαριότητα και απολύμανση όλων των επιφανειών στους χώρους, δίνοντας έμφαση σε επιφάνειες συχνής επαφής (π.χ πόμολα, χειρολισθήρες, πόρτες, τουαλέτες, τραπέζια κτλ.) Τοποθέτηση αντισηπτικών σε διάφορα σημεία εντός των εστιατορίων, για συστηματική απολύμανση χεριών, τόσο από το προσωπικό κατά την εργασία του (σερβίρισμα, διαχείριση χρημάτων, διακίνηση εντός των χώρων κτλ.) όσο και από τους πελάτες των καταστημάτων .

Επιπλέον, ειδικά για την υπηρεσία delivery, οι οδηγοί έχουν προμηθευτεί με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (π.χ γάντια μίας χρήσης, φορητά ατομικά δοχεία με αντισηπτικό για απολύμανση πριν και μετά από κάθε παράδοση κτλ).

Τα πιο πάνω μέτρα, θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις οδηγίες των Αρμοδίων, με στόχο πάντα την προστασία της υγείας, τόσο του προσωπικού όσο και των πελατών των εστιατορίων του ομίλου PHC.

Στον όμιλο PHC ανήκουν τα ακόλουθα brands: * Pizza Hut, KFC, Taco Bell, Burger King, Wagamama, Jamie’s Italian, PAUL, Caffe Nero, Pier One, To Kipriakon, The Fish Market, Remezzo, Hobo Mediterraneo, Hobo Café, Verde, Tavernaki, CU Café, Marina Cool Bar και Catercom Catering.