Διεθνής Διαγωνισμός Πρόβλεψης «M5»

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Walmart και Kaggle προκηρύσσουν τον διεθνή Διαγωνισμό Πρόβλεψης «M5».

Ο κορυφαίος ακαδημαϊκός διαγωνισμός πρόβλεψης επιστρέφει για να προωθήσει τη θεωρία και την πρακτική της Πρόβλεψης, ενώ αναμένεται να διαγωνιστούν χιλιάδες άτομα και ομάδες για το χρηματικό έπαθλο των 100,000 δολαρίων. Οι Google, Uber, IIF, MOFC, INSEAD και ΕΜΠ θα παράσχουν οικονομική ή ακαδημαϊκή υποστήριξη.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με υπερηφάνεια ανακοινώνει τη συνεργασία του με την Google, τη Walmart και την Kaggle, για τη διεξαγωγή δύο συμπληρωματικών προκλήσεων στο πλαίσιο της 5ης έκδοσης της σειράς M Competitions, του κορυφαίου ακαδημαϊκού διαγωνισμού πρόβλεψης στον κόσμο, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τον καθηγητή Σπύρο Μακριδάκη 38 χρόνια πριν.

Ο επερχόμενος διαγωνισμός «M5» (ή «Μακριδάκης 5») θα προχωρήσει, πέρα από τους προηγούμενους, σε σημαντικές κατευθύνσεις, με την υποστήριξη των νέων παγκόσμιων εταίρων της πρωτοβουλίας αυτής. Σε πρώτη φάση, η έκδοση αυτή θα διεξάγει δύο παράλληλους διαγωνισμούς, με εστίαση στην «Ακρίβεια στην Πρόβλεψη» και (για πρώτη φορά ρητά) στην «Αβεβαιότητα στην Πρόβλεψη», προσφέροντας στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες την ευκαιρία να συμμετέχουν στον έναν ή και στους δύο και να κριθούν στη βάση ξεχωριστών μετρήσεων αξιολόγησης. Σε συνδυασμό με αυτό, ο M5 θα περιλαμβάνει επεξηγηματικές και εξωγενείς μεταβλητές για τη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων και της εκτίμησης της αβεβαιότητας, λαμβάνοντας υπόψη διαλείποντα δεδομένα, δηλαδή σποραδικά, απογραφές πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών. Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι διαγωνισμοί θα βασίζονται σε ιεραρχικά, ημερήσια, πραγματικά δεδομένα, τα οποία θα διαθέσει η πολυεθνική εταιρία λιανικής πώλησης Walmart, ενώ θα φιλοξενούνται στην Kaggle, τη μεγαλύτερη κοινωνική πλατφόρμα Επιστήμης Δεδομένων.

Ο Μ5 θα διεξαχθεί μεταξύ 2 Μαρτίου και 30 Ιουνίου 2020, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του νεοσύστατου Κέντρου Ανοικτών Προβλέψεων «Μακριδάκης» (Makridakis Open Forecasting Center - MOFC), στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και με την υποστήριξη πολύτιμων ακαδημαϊκών συνδιοργανωτών, των κορυφαίων στον τομέα πανεπιστημίων: The Business School for the World – INSEAD και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών (ΕΜΠ).

Ο καθηγητής Anil Gaba, Διευθυντής του Κέντρου Λήψης Αποφάσεων και Ανάλυσης Κινδύνων στο INSEAD, υπογράμμισε την ιστορία που μοιράζεται το INSEAD με τους διαγωνισμούς αυτούς και τον δημιουργό τους: «Είμαστε αλληλένδετοι με τους Διαγωνισμούς Πρόβλεψης Μακριδάκη, έχοντας φιλοξενήσει τους M1, M2 και M3 κατά τη διάρκεια της θητείας του καθηγητή Μακριδάκη στο INSEAD. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε φέτος τον εξαιρετικά σημαντικό και διευρυνόμενο M5, συνεχίζοντας αυτή τη μακρά παράδοση». Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Μονάδας Πρόβλεψης & Στρατηγικής στο ΕΜΠ, καθηγητής Βασίλης Ασημακόπουλος, τόνισε την άριστη συνεργασία αλλά και τα αποτελέσματα της προηγούμενης έκδοσης του διαγωνισμού, του 2018: «Ο M4 αποκάλυψε καινοτόμες προσεγγίσεις πρόβλεψης, υποδεικνύοντας νέους, πολλά υποσχόμενους τομείς έρευνας και εφαρμογών. Προσβλέπουμε σε ακόμη μεγαλύτερα άλματα στον επερχόμενο M5, τον οποίο είμαστε ευτυχείς να συνδιοργανώνουμε για άλλη μια φορά, με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο τιμόνι».

Ο ενθουσιασμός για την τελευταία αυτή έκδοση του Διαγωνισμού Πρόβλεψης Μακριδάκη κορυφώνεται, μεταξύ τόσο της κοινότητας πρόβλεψης όσο και των κυριότερων συντελεστών του. Μαζί με τις πολλές καινοτομίες, θα υπάρξουν σημαντικά χρηματικά έπαθλα, συνολικού ύψους 100 χιλιάδων δολαρίων, με τις εταιρείες - κολοσσούς Google, Walmart και Uber, καθώς και το International Institute of Forecasters (IIF), να στηρίζουν οικονομικά τον φετινό διαγωνισμό.

Ο Addison Howard, Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών στην Kaggle, υπογράμμισε τον κεντρικό ρόλο της πλατφόρμας στον M5: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φιλοξενούμε επίσημα τον φετινό Διαγωνισμό Μακριδάκη. Οι προγνωστικές προκλήσεις δεν είναι μόνο σημαντικές για την προώθηση της έρευνας της Επιστήμης Δεδομένων, αλλά δημιουργούν πάντοτε πολύ ενθουσιασμό και μεγάλη συμμετοχή. Αναμένουμε τεράστια προσέλευση από την κοινότητα της Kaggle!» Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του IIF, Gloria Gonzalez-Rivera, τόνισε τη συνεχιζόμενη δέσμευση του Ινστιτούτου απέναντι σε πρωτοβουλίες όπως τα M Competitions: «Το IIF υποστηρίζει σθεναρά τέτοιες προσπάθειες από κορυφαίους ερευνητές σε διαγωνισμούς πρόβλεψης. Είμαστε πολύ περήφανοι που χρηματοδοτούμε τη νικητήρια φοιτητική συμμετοχή για τον M5. Ανυπομονούμε για τον διαγωνισμό και τις παρουσιάσεις που θα ακολουθήσουν στο διεθνές συμπόσιο ISF2020 στο Ρίο». Ο Slawek Smyl, Επιστήμονας Δεδομένων Προσωπικού της Uber, μίλησε με παρόμοιο τρόπο για την υποστήριξη της εταιρείας του: «Οι Διαγωνισμοί Μακριδάκη έχουν ασκήσει τεράστια επιρροή στον τομέα της Πρόβλεψης, καθοδηγώντας την ανάπτυξη νέων αλγορίθμων και βιβλιοθηκών πρόβλεψης. Η ακριβής πρόβλεψη είναι κρίσιμη για την επιχειρηματική δραστηριότητα της Uber και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτόν τον ουσιαστικό διαγωνισμό στον τομέα».

Σχολιάζοντας την εξέλιξη των M Competitions, που φέρουν το όνομά του, ο καθηγητής Μακριδάκης επεσήμανε: «Ο M5 θα είναι ο μεγαλύτερος, πιο φιλόδοξος και σημαντικότερος όλων των διαγωνισμών πρόβλεψης της σειράς, ανοίγοντας νέους δρόμους για ακαδημαϊκή έρευνα και τον προσδιορισμό υψηλής ποιότητας μεθόδους, καθοδηγώντας περαιτέρω την πρακτική της Πρόβλεψης με τα ευρήματα και τα συμπεράσματά του». Ο Διευθυντής του MOFC στάθηκε ιδιαίτερα στο εκτόπισμα και στην επιρροή των φετινών διεθνών συνεργατών του Μ5: «Αυτά τα βήματα θα καταστούν δυνατά από τους εξαιρετικούς παγκόσμιους εταίρους μας, τους οποίους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους. Οι διαγωνισμοί που ξεκίνησα πριν σχεδόν τέσσερις δεκαετίες θα έχουν φτάσει πραγματικά στο αποκορύφωμα της επιρροής και της χρησιμότητάς τους στον τομέα της Πρόβλεψης, με τηv έμπρακτη βοήθεια των Google, Walmart, Kaggle, Uber και IIF».

Δεδομένου του κύρους των M Competitions στην κοινότητα πρόβλεψης, καθώς και της σημαντικής συμβολής τους στο πέρασμα των χρόνων, αλλάζοντας θεμελιωδώς τον τομέα, αναμένεται ότι ο M5 θα είναι ο μεγαλύτερος διεθνής διαγωνισμός αυτού του είδους. Στο πλαίσιο αυτό, στους επόμενους τέσσερις μήνες, αναμένεται πως χιλιάδες άτομα και ομάδες θα διαγωνιστούν για προσδιορισμό της/των ακριβέστερης/ων μεθόδου/ων -στατιστικής ή μηχανικής μάθησης (ή υβριδικής)- για διαφορετικούς τύπους περιπτώσεων που απαιτούν εκτιμήσεις προβλέψεων και αβεβαιότητας.

Όπως και στο παρελθόν, τα ευρήματα του φετινού M Competition θα παρουσιαστούν και αναλυθούν στο πλαίσιο ενός εξειδικευμένου συνέδριου (M Conference), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2020. Στο ίδιο πνεύμα και όπως και με τον Μ4, τα συλλογικά ευρήματα του Διαγωνισμού M5 και του Συνέδριου M5 θα δημοσιευθούν σε ειδική έκδοση του υψηλού κύρους International Journal of Forecasting. Σύμφωνα με τον Pierre Pinson, Αρχισυντάκτη του επιστημονικού περιοδικού: «Η Πρόβλεψη είναι υψίστης σημασίας για τις κοινωνίες μας και πρέπει να επενδύουμε συνεχώς στην ώθηση των ορίων της γνώσης. Οι διαγωνισμοί πρόβλεψης είναι ιδανικό πλαίσιο προβλέψεων, λόγω της αξιοποίησης της δυναμικής κοινότητας πρόβλεψης. Ο M5 συνεχίζει την παράδοση και τις επιτυχίες των Μ Competitions και ανυπομονώ να τον δω να πραγματοποιείται και να φιλοξενήσουμε αφιερωμένα άρθρα σε αυτόν σε μελλοντική ειδική έκδοση».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό Πρόβλεψης M5, οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Κέντρο Ανοικτών Προβλέψεων «Μακριδάκης» στο mofc@unic.ac.cy ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: mofc.unic.ac.cy/m5-competition/.

Σχετικά με το MOFC

Το Κέντρο Ανοικτών Προβλέψεων «Μακριδάκης» (Makridakis Open Forecasting Center - MOFC) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο ιδρύθηκε από τον καθηγητή Σπύρο Μακριδάκη, είναι ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά κέντρα για την Πρόβλεψη στον κόσμο. Συγκεκριμένα, το MOFC διεξάγει έρευνες αιχμής σε θέματα προβλέψεων, με στόχο να βοηθήσει οργανισμούς να προβαίνουν σε πιο ακριβείς προβλέψεις για τις ειδικές τους ανάγκες, να εκτιμούν τα επίπεδα αβεβαιότητας και να διαχειρίζονται τους ενδεχόμενους κινδύνους μέσα από σχετική εκπαίδευση, έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη/κατάρτιση και συμβουλευτική καθοδήγηση. Απώτερος στόχος του Κέντρου είναι η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης, καθώς και της αξίας, των μεθόδων προβλέψεων από τις επιχειρήσεις. Το Κέντρο επίσης υποστηρίζει και συνεργάζεται με τα πρωτοποριακά προγράμματα Επιστήμης Δεδομένων (BSc in Data Science και MSc in Data Science) που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, για να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες των προγραμμάτων τα απαιτούμενα εργαλεία και εφαρμογές πρόβλεψης, την ευκαιρία συμμετοχής αλλά και πρόσβαση στα δεδομένα των M Competitions, ενισχύοντας σημαντικά την πρακτική πτυχή των σπουδών τους.

Σχετικά με τους Διαγωνισμούς Πρόβλεψης «Mακριδάκη»

Τα M Competitions είναι το «πνευματικό παιδί» του καθηγητή Σπύρου Μακριδάκη, πρωτοπόρου στον τομέα και, για πολλούς, «πατέρα» της Πρόβλεψης. Η καινοτόμος πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, με τους Διαγωνισμούς Μακριδάκη να διεξάγονται το 1982, το 1993, το 2000 και το 2018. Οι πρώτοι τρεις διαγωνισμοί φιλοξενήθηκαν στο INSEAD, ενώ ο M4 διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο για το Μέλλον (Institute For the Future - IFF) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με την υποστήριξη της Μονάδας Προβλέψεων & Στρατηγικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών (ΕΜΠ). Οι διαγωνισμοί αυτοί έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων και στην εκτίμηση της αβεβαιότητας, καθώς και στην ενημέρωση των επαγγελματιών σχετικά με την πλέον κατάλληλη μέθοδο πρόβλεψης για τις ειδικές τους ανάγκες.