Career Boot Camp 2020 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στην εποχή της ψηφιοποίησης με τις κατακλυσμιαίες πληροφορίες είναι ακόμη πιο δύσκολη η κατανόηση και εφαρμογή των κανόνων της Εργασίας. Το διήμερο εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο διοργάνωσαν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Δίκτυο EURES πρόσφερε τον οδηγό για την κατάλληλη αξιολόγηση και ιεράρχηση των ορθότερων επιλογών.

Το Career Boot Camp 2020 επιφύλαξε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της πραγματικής οικονομίας. Με στέρεες επιστημονικές βάσεις, η διημερίδα ήταν άριστα οργανωμένη ώστε να εμπνεύσει δυναμισμό και αποτελεσματικότητα στους συμμετέχοντες. Κατάφερε να κτίσει το απαραίτητο υπόβαθρο για τη δημιουργία μιας ισχυρής προσωπικής επαγγελματικής ταυτότητας. Προέβη παράλληλα, σε πλήρη ενημέρωση για το μέλλον της Αγοράς Εργασίας στην Κύπρο, στην Ευρώπη και σε όλο το κόσμο.

Εμπνευσμένοι ομιλητές από Αμερική, Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, απευθύνθηκαν στις ανάγκες των φοιτητών και παρουσίασαν τις τάσεις και εξελίξεις στο εργασιακό πεδίο. Αναλύθηκαν ζητήματα που προκύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της Αγοράς Εργασίας.

Δίδαξαν οι Kevin Brown Chief of Operation HR Innovate, Marios Melanides Director Human Capital PWC Cyprus, Lorraine Piggot-Brown GRS Group, Maria Katsiou Members and Stakeholders Executive ICAEW, Antonis Kafouros Senior Labour Officer EURES, Nasreen Kawash Senior Recruitment Consultant GRS, Marios Hadjiyiannakis Chief Executive Officer Cyprus Renaissance Capital, Lamara Petrosyan Global Compensation Manager HR Business Partner Renaissance Capital, George Larkou CEO ImpacTech, Andreas Koundouros Director CYPAD Services Ltd και Lefteris Papageorgiou CEO Entranet. Απευθύνθηκε χαιρετισμός από την διευθύντρια του Κέντρου Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Ελένη Μαρκαντώνη.