McDonald’s™: Better Together Awards 2019

Η λαμπερή βραδιά που τίμησε το προσωπικό της εταιρείας και βράβευσε τα πρόσωπα που ξεχώρισαν

Με μότο το “We Are Better Together”, η McDonald’s πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία τα Better Together Awards 2019 την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 στο Κτήμα Κουσιουμή στη Λευκωσία, παρουσία όλου του προσωπικού, της διεύθυνσης και των συνεργατών της εταιρείας, καθώς και εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Όπως κάθε χρόνο η McDonald’s επιβραβεύει τις προσπάθειες των ανθρώπων της στο πλαίσιο μίας ετήσιας διοργάνωσης που ξεκινά με βραβεύσεις και εξελίσσεται σ’ ένα εκπληκτικό party, γεμάτο λάμψη, χαμόγελα, τραγούδι και ατέλειωτο χορό.

H βραδιά ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στους εργαζομένους της και με κεντρικό μήνυμα το “Better Together”, μέλη της διεύθυνσης επιβράβευσαν 16 υπαλλήλους που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε και διακρίθηκαν για το πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και αφοσίωσής τους. Πρόκειται γία μια γιορτή που έγινε θεσμός, ένδειξη ότι η McDonald’s εμπιστεύεται και ξέρει να εκτιμά και να τιμά το προσωπικό της.

Σε ομιλία της η Deputy Managing Director της McDonald’s Κύπρου, κα Έλενα Ανδρέου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Οι άνθρωποι της McDonald’s είναι αυτοί που δημιουργούν την καλύτερη και πιο ισχυρή ομάδα. Μία ομάδα που πορεύεται με τους στόχους της εταιρείας, σέβεται τις αξίες της και αγκαλιάζει καθημερινά το όραμά της».

Λίγο πριν αρχίσει το party, το λόγο πήρε ο Developmental Licensee, κ. Mιχάλης Ανδρέου, τονίζοντας ότι «Πρωταγωνιστές στην καρδιά μας και την εταιρεία μας είστε όλοι ανεξαιρέτως από την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε να εργάζεστε στη McDonald’s. Είστε όλοι πρωταγωνιστές, είτε βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης του πελάτη είτε σε οποιαδήποτε άλλη θέση εντός των εστιατορίων μας».

Η μοναδική βραδιά έκλεισε με τραγούδια από τους καλλιτέχνες Stan και Josephine που ξεσήκωσαν τους καλεσμένους με τις επιτυχίες τους, αφού έφθασαν στην Κύπρο για μία live και αποκλειστική εμφάνιση στα Better Together Awards 2019 της McDonald’s.