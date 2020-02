Συνέδριο EuroLife 2020 - Το μέλλον είναι εδώ

Στο επαγγελματικό συνέδριο με κεντρικό μήνυμα «2020 - Το μέλλον είναι εδώ», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, πάνω από 250 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκλήσεις της αγοράς. Στο Συνέδριο, που στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, απηύθυνε χαιρετισμό ο Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, κ. Πανίκος Νικολάου και ο Εκτελεστικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών, κ. Λούης Ποχάνης.

Στην ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής της EuroLife, κ. Αβραάμ Πεκρής ανέφερε: «Ο δρόμος για τον ευχαριστημένο πελάτη περνά μέσα από την ικανοποίηση ότι είναι δέκτης ενός προνομιακού, ιδιαίτερου service. Το συναίσθημά του αυτό το δημιουργούμε εμείς. Μέσα από τους άψογα καταρτισμένους, χαρισματικούς ανθρώπους μας και τις εξειδικευμένες συμβουλές που δίνουν, μέσα από τις καινοτόμες υποδομές μας όπως τα σύγχρονα πελατειακά γραφεία μας, μέσα από το αίσθημα ελέγχου που έχει, βλέποντας την πλήρη εικόνα του συμβολαίου και της κατάστασης του μέσα από το myeurolife».

Στο συνέδριο, που καταπιάστηκε με ζητήματα που αφορούν ευρύτερα το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου, παρουσιάσεις έκαναν ο Σάββας Κκολός, Learning and Development της EuroLife, ο Κυριάκος Χατζηστεφάνου, Life Insurance Agent (Member of MDRT) και ο Naji Haddad, Financial Advisor | MDRT Zone Chair.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσίαση του προέδρου και ιδρυτή της εταιρείας Taylor Insurance and Financial Services από την Καλιφόρνια, κ. Eszylfie Taylor που επικεντρώθηκε στον τρόπο βελτίωσης της αγοράς και εστίασε στην επίλυση προβλημάτων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποίησε τις προσωπικές επιτυχίες και αποτυχίες του ως διδακτικά εργαλεία που συνέβαλαν στην έναρξη της μεθόδου «The Taylor Method», μιας διαδικασίας πωλήσεων για ασφαλιστικούς συμβούλους.