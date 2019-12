Έρευνα: Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τους πρόωρους τοκετούς

Σε αντίθεση με την εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση που συχνά είναι εμφανής, η ρύπανση των γραφείων κατά κανόνα δεν είναι και οι εργαζόμενοι συχνά δεν συνειδητοποιούν ότι τους αρρωσταίνει ο αέρας που αναπνέουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι σχετίζεται με οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού, με τον καρκίνο του πνεύμονα, την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το έμφραγμα και τα εγκεφαλικά επεισόδια.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η παραμονή σε κλειστούς χώρους είναι το καλύτερο μέτρο προστασίας από αυτά τα δεινά. Ωστόσο, η αμερικανική Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) αναφέρει πως οι ρύποι στον αέρα των κλειστών χώρων συχνά είναι διπλάσιοι έως πενταπλάσιοι απ' ό,τι στους υπαίθριους χώρους.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, αυτό οφείλεται στην συνδυασμένη κυκλοφορία των ρύπων που προέρχονται από τον εξωτερικό αέρα με εκείνους που παράγονται μέσα στους κλειστούς χώρους. Τέτοιοι ρύποι είναι, π.χ., αυτοί που εκλύονται από τα συνθετικά οικοδομικά υλικά, από τα έπιπλα, τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, τα καθαριστικά προϊόντα, τα μέσα θέρμανσης, την κουζίνα κ.λπ. Ακόμα και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αποτελούν πηγή ρύπανσης του εσωτερικού αέρα, αφού παράγουν ασταμάτητα (π.χ. με τον βήχα και το φτάρνισμα) ιούς και βακτήρια που αιωρούνται στον χώρο, ενώ και η μούχλα που συχνά συσσωρεύεται στις κοινόχρηστες τουαλέτες ή/και στα υπόγεια, με υγρασία διαχέει τα σπόρια της στον αέρα. Προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν και τα κεντρικά συστήματα κλιματισμού, εάν είναι πλημμελώς σχεδιασμένα και συντηρημένα ή/και δεν χρησιμοποιούνται σωστά.

Η ρύπανση του αέρα στους χώρους εργασίας είναι ολέθρια για την υγεία. Η EPA αναφέρει πως στις πιθανές επιπτώσεις της συμπεριλαμβάνονται ερεθισμός των ματιών, της μύτης και του λαιμού, πονοκέφαλος, ίλιγγος και κόπωση, αναπνευστικά προβλήματα (π.χ. άσθμα, πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία κ.λπ.), καρδιοπάθεια και καρκίνος. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2017 στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, 800.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο από την κακή ποιότητα αέρα στους χώρους εργασίας.

Συνηθισμένοι ρύποι στα γραφεία και τους άλλους κλειστούς χώρους είναι, π.χ., το ραδόνιο, το μονοξείδιο του άνθρακα, το βακτήριο Legionella και διάφορα αιωρούμενα σωματίδια. Το ραδόνιο είναι γνωστό καρκινογόνο για τον άνθρωπο και η δεύτερη κυριότερη αιτία καρκίνου του πνεύμονα μετά το κάπνισμα, σύμφωνα με την ΕΡΑ. Το ραδόνιο συσσωρεύεται κυρίως σε υπόγειους χώρους που δεν αερίζονται καλά, ενώ είναι άχρωμο, άγευστο και άοσμο. Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι τοξικό και η έστω και σύντομη έκθεση σε αυξημένα επίπεδα στους κλειστούς χώρους μπορεί να αποβεί μοιραία.

Το βακτήριο Legionella, εξάλλου, μπορεί να προκαλέσει λεγεωνέλλωση, μία οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού. Η λεγεωνέλλωση μπορεί να είναι αυτοπεριοριζόμενη, προκαλώντας απλώς συμπτώματα όμοια με αυτά της γρίπης, ή η πιο σοβαρή νόσος των λεγεωναρίων κατά την οποία ο ασθενής αναπτύσσει κυρίως πνευμονία. Η νόσος των λεγεωναρίων είναι θανατηφόρος στο 5-30% των περιπτώσεων.

Επιπρόσθετα, πολυάριθμοι ρύποι των γραφείων (ακάρεα σκόνης, σπόρια μούχλας, καπνός τσιγάρων, αλλεργιογόνα κατσαρίδων, αιωρούμενα σωματίδια κ.λπ.) μπορεί να προκαλέσουν κρίσεις άσθματος στους πάσχοντες από αλλεργικό άσθμα. Στο εμπόριο σήμερα υπάρχουν ειδικές συσκευές που με την 24ωρη λειτουργία τους απολυμαίνουν και καθαρίζουν τον αέρα στο χώρο προστατεύοντας από ιούς και λοιμώξεις.

Νεότερες μελέτες έχουν συσχετίσει την κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα με μειωμένη παραγωγικότητα στην δουλειά, ακόμα κι αν αυτή η δουλειά είναι καθιστική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι ποσοστό έως και 30% των νέων ή ανακαινισμένων κτιρίων σε όλο τον κόσμο έχουν κακή ποιότητα εσωτερικού αέρα.

Το συνέδριο για την δημόσια Υγεία

Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας με στόχο την καθολική υγιειονομική κάλυψη και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγιειονομικής περίθαλψης στους πολίτες, ο ρόλος του νέου ενοποιημένου παρόχου υπηρεσιών ασφάλισης υγείας της Κύπρου, τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και οι παράγοντες κινδύνου στην Κύπρο, καθώς και το σημαντικό ζήτημα της συνεργασίας και της πολιτικής συναίνεσης στον χώρο της υγείας, είναι τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν στο 3ο ετήσιο Συνέδριο «The Future of Healthcare in Cyprus, που φέτος έχει τίτλο: «Recent Health System Reforms and Quality of Care».

Το συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου παρουσιάζει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και συνδιοργανώνεται από την DIAS Group και τη Sigma Television σε συνεργασία με την Boussias Communications & το Health Daily, την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στην Λευκωσία.

Αυτή την χρονιά θα φιλοξενήσει εξέχοντες ομιλητές, εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ενώ σημαντικός αναμένεται να είναι ο διάλογος με όλους τους φορείς υγείας για την πορεία και το μέλλον των μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας της χώρας.

Το Συνέδριο εστιάζοντας στις σημαντικότερες προκλήσεις στις πολιτικές υγείας στην Κύπρο ΚΑΛΕΙ όλους τους εμπλεκόμενους σε δημόσιο διάλογο ώστε να απαντήσουν στο ερώτημα «πώς το σύστημα υγείας θα αναδιαρθρωθεί ώστε να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του μέλλοντος».

Σημαντικά θέματα στο πρόγραμμα του συνεδρίου είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος Υγείας στην Κύπρο, σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο, παράλληλα με την πρόοδο που σημειώθηκε με την εισαγωγή του νέου ενιαίου φορέα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών υγείας. Η Ατζέντα θα επικεντρωθεί επίσης σε θέματα που αφορούν την πολιτική φαρμάκου, ενώ σε ειδική συνεδρία θα συζητηθούν τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και οι παράγοντες κινδύνου στην Κύπρο.

Το κοινό-στόχος του συνεδρίου περιλαμβάνει μέλη του Κοινοβουλίου, ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους, καθώς και εκπροσώπους φορέων, οργανώσεων ασθενών, δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων, φορέων και επιχειρήσεων του κλάδου υγείας. Περιλαμβάνει, επίσης, ανώτερα στελέχη από την φαρμακευτική βιομηχανία, τους παρόχους υγιειονομικής περίθαλψης, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τους εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Το συνέδριο μεταδίδεται μέσω live streaming.

Θεματολογία και πρόεδροι ενοτήτων συνεδρίου

Session 1 |Universal Health Insurance & Access to Health Services

Chair: Christos Petrou, B. Pharm, M.Sc, PhD, Assistant Professor, Coordinator – Pharm. Program, Department of Life and Health Sciences, School of Sciences and Engineering, University of Nicosia

Session 2| New Pharma Policy and Technology

Chair: Aleksandar Jovanovic, MD, PhD, Professor of Clinical Pharmacology and Therapeutics, University of Nicosia Medical School

Session 3| Cyprus Epidemiological Characteristics and Risk Factors

Chair: Prof George Hadjigeorgiou, Associate Dean, Professor of Neurology, Medical School, University of Cyprus

Session 4|Public Health and Public Health System

Chair: Prof George Samoutis, MD, PhD,CCT, PGCertHBE, Clinical Professor of General Practice, University of Nicosia Medical School, CEO Apostolos Loukas Medical Centre

Χρυσός Χορηγός του συνεδρίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και Χορηγός Επικοινωνίας το Economy Today.

Για περισσότερες πληροφορίες https://www.healthcarefuturecy.com/