Αυτό το καλοκαίρι, οι αυθεντικές γεύσεις της Ιαπωνίας συναντούν τη μαγευτική θέα της θάλασσας στο Akakiko Japanese Fusion, που βρίσκεται στο 5* Royal Apollonia στη Λεμεσό. Σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο περιβάλλον, το εστιατόριο σας προσκαλεί να απολαύσετε την αγαπημένη ιαπωνική fusion κουζίνα, συνδυάζοντας εξαιρετικές γεύσεις με τη χαλαρή ατμόσφαιρα του καλοκαιριού.

Το αγαπημένο μενού του εστιατορίου περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία από sushi και sashimi, maki rolls, signature starters, noodles, ζεστά πιάτα, καθώς και επιλεγμένα cocktails. Signature Dish του Ιουλίου είναι τα Langustina Crab Maki, που φέρνουν φρέσκες καλοκαιρινές γεύσεις σε κάθε μπουκιά, προσθέτοντας μια ξεχωριστή πρόταση στο μενού του Akakiko.

Το Akakiko έχει καθιερωθεί ως ένας αγαπημένος προορισμός για όσους απολαμβάνουν την ιαπωνική κουζίνα, συνδυάζοντας αγαπημένες γεύσεις με το όμορφο παραθαλάσσιο σκηνικό. Είτε πρόκειται για ένα χαλαρό γεύμα με θέα τη θάλασσα είτε για ένα δείπνο σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, αποτελεί την ιδανική επιλογή για να απολαύσετε μοναδικές γεύσεις δίπλα στο κύμα.

Και για όσους από εσάς προτιμούν την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου τους, το Akakiko delivery είναι η ιδανική λύση και για αυτό το καλοκαίρι. Τα εστιατόρια Akakiko θα τα βρείτε επίσης στο Ηilton Λευκωσία, στο Nicosia Mall και στο Polis 1907, στην Πόλη Χρυσοχούς.