Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι αυριανοί πρωταθλητές και πρωταθλήτριες του κυπριακού μπάσκετ. Ξέρουμε όμως πού βρίσκονται: κάνουν σήμερα τα πρώτα τους όνειρα στις ακαδημίες, καλλιεργώντας τις δεξιότητες και τις αξίες που θα τους συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Εκεί τους συναντά η ΕΚΟ και ο ζωντανός θρύλος, Παναγιώτης Γιαννάκης.

Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης στη Λευκωσία η ΕΚΟ παρουσίασε το Basketball Youth Program, μια πρωτοβουλία που στηρίζει τη νέα γενιά αθλητών, προσφέροντας στα παιδιά της Κύπρου την ευκαιρία να μάθουν, να εξελιχθούν και να εμπνευστούν δίπλα στον Παναγιώτη Γιαννάκη, έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαίους του αθλήματος.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για ανάπτυξη του αθλήματος και δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τα παιδιά και τους νέους της Κύπρου.

Το Basketball Youth Program απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 έως 16 ετών που φοιτούν σε ακαδημίες καλαθοσφαίρισης και περιλαμβάνει δώδεκα συνολικά προπονητικές εκπαιδεύσεις σε όλη την Κύπρο, με σταθμούς τη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Ιουνίου στη Λευκωσία, με τέσσερις εκπαιδεύσεις για παιδιά αθλητικών σωματείων της επαρχίας. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τέσσερις εκπαιδεύσεις στη Λεμεσό για παιδιά από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου και τέσσερις εκπαιδεύσεις στη Λάρνακα για παιδιά από τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Καθοριστικό ρόλο στην πρωτοβουλία έχει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, εμβληματική μορφή της ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του πρεσβευτή του προγράμματος. Με την ενεργό παρουσία του στις εκπαιδεύσεις, θα μεταφέρει στους νεαρούς αθλητές εμπειρίες, γνώσεις και αξίες που ξεπερνούν τα όρια του αθλητισμού, λειτουργώντας ως πρότυπο έμπνευσης, πειθαρχίας, επιμονής και προσωπικής εξέλιξης.

Μέσα από δυναμικές και υψηλής ενέργειας προπονητικές ενότητες, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν όχι μόνο τις αγωνιστικές τους δεξιότητες, αλλά και αξίες όπως η ομαδικότητα, η πειθαρχία, η επιμονή και ο σεβασμός, που αποτελούν θεμέλια τόσο στον αθλητισμό όσο και στη ζωή.

Παράλληλα, η δράση θα περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις γνωριμίας και αλληλεπίδρασης με το κοινό σε πρατήρια ΕΚΟ, προσφέροντας στους φίλους της καλαθοσφαίρισης την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τον Παναγιώτη Γιαννάκη και να μοιραστούν μαζί του μοναδικές στιγμές.

Εκ μέρους του ΠτΔ χαιρετισμό απεύθυνε η κ. Κάλια Χ’’Ιωσήφ η οποία ανέφερε «μεταφέρω τις θερμές και από καρδιάς ευχαριστίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, προς την ΕΚΟ, η οποία διαχρονικά στηρίζει τον κυπριακό αθλητισμό. Η ΕΚΟ αποτέλεσε βασικό πυλώνα της επιτυχούς διοργάνωσης του Ευρωμπάσκετ που φιλοξένησε πέρυσι η Κύπρος, ενώ η σταθερή συνεργασία της με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης σε όλα τα επίπεδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην πρόοδο του αθλητισμού».

Ο Ανώτερος Διευθυντής της ΕΚΟ Κύπρου, κ. Νίκος Σαρδέλλης ανέφερε: «Για εμάς στην ΕΚΟ, αυτός είναι ο ορισμός του αθλητισμού. Ο αθλητισμός για εμάς δεν είναι απλώς ένας χώρος χορηγικής δραστηριότητας αλλά ένας χώρος όπου καλλιεργούνται αξίες που θεωρούμε θεμελιώδεις για τη κοινωνία και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους: η προσπάθεια, η πειθαρχία, η ομαδικότητα, ο σεβασμός και η συνεχής επιδίωξη της εξέλιξης».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης κ. Ανδρέας Μουζουρίδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία της EKO προσθέτοντας: «Η πραγματική πρόκληση είναι η επόμενη ημέρα. Να φέρουμε περισσότερα παιδιά στα γήπεδα. Να δημιουργήσουμε νέα πρότυπα. Να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά να πιστέψει στις δυνατότητές της. Να μετατρέψουμε τον ενθουσιασμό που δημιούργησε η διοργάνωση σε μια μόνιμη αναπτυξιακή δυναμική για το άθλημά μας. Ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία εντάσσεται το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε σήμερα».

Τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κ. Μιχάλη Δαμιανού εκπροσώπησε ο κ. Κωνσταντίνος Καραγιώργης, Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, ο οποίος τόνισε: «Σε μια εποχή όπου οι νέοι μας αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, η ανάγκη για υγιείς διεξόδους είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ο Υπουργός επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά του συγχαρητήρια προς την ΕΚΟ για την πρωτοβουλία, καθώς και προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για τη συνεργασία και τη στήριξή της. Τέτοιες συνέργειες μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και αθλητικών φορέων αποδεικνύουν στην πράξη ότι όταν υπάρχει κοινός στόχος, μπορούν να παραχθούν σημαντικά αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, κ. Γιώργος Κουτσίδης, εκπροσωπώντας την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Απώτερος σκοπός μας είναι η ενίσχυση κάθε μορφής αθλητικής ενασχόλησης και δραστηριότητας, με βάση πάντοτε τη δημιουργία ίσων ευκαιριών συμμετοχής, καθώς επίσης την ολόπλευρη καλλιέργεια του πνεύματος, του σώματος και της προσωπικότητας των νέων μας. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον του κυπριακού αθλητισμού».

Ενώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης με έναν εξαιρετικά εμπνευσμένο λόγο κατάφερε να αγγίξει το κοινό και να δημιουργήσει έντονα συναισθήματα. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Λατρεύω το μπάσκετ, όπως και κάθε άθλημα, γιατί ο αθλητισμός είναι πάνω από όλα μια μεγάλη οικογένεια. Αυτός είναι ο κοινός μας στόχος. Η ΕΚΟ, μέσα από τη διαχρονική της στήριξη, αποτελεί φωτεινό παράδειγμα, γιατί δεν υποστηρίζει μόνο τις εφήμερες νίκες, αλλά επενδύει σταθερά στην εξέλιξη. Βοηθά τα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητισμό και τις αξίες που αυτός πρεσβεύει: την ομαδικότητα, τον σεβασμό και τον υγιή συναγωνισμό. Όπως ακριβώς συμβαίνει στο μπάσκετ, όπου κάθε παίκτης προσφέρει ανάλογα με τη θέση του, έτσι και η ΕΚΟ σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης υλοποιεί μια αξιόλογη πρωτοβουλία, για να φέρει τη νέα γενιά κοντά στη μαγεία και την αξία του αθλήματος».

Το Basketball Youth Program αποτελεί ακόμη μία πρωτοβουλία της ΕΚΟ Κύπρου στο πλαίσιο του πολυσχιδούς Προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης που αναπτύσσει σε τομείς όπως ο αθλητισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, η οδική ασφάλεια, η κοινωνική αλληλεγγύη και η προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο τη διαρκή στήριξη της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς».