Ανακοινώνει την έγκριση ισχυρισμού διαφοροποιημένου κινδύνου για 20 προϊόντα ZYN από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA)

Με την απόφαση αυτή, το ZYN γίνεται το πρώτο προϊόν νικοτίνης σε αυτή την κατηγορία για το οποίο ο FDA εγκρίνει τη χρήση ισχυρισμού διαφοροποιημένου κινδύνου σε σύγκριση με τα συμβατικά τσιγάρα.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε τη χρήση ισχυρισμού διαφοροποιημένου κινδύνου για 20 ποικιλίες pouches (σακουλάκια) νικοτίνης ZYN. Πρόκειται για τις πρώτες αποφάσεις που χορηγούνται για σακουλάκια (pouches) νικοτίνης, ως προϊόντα καπνού διαφοροποιημένου κινδύνου (Modified Risk Tobacco Product Application-MRTPA), επιτρέποντας στη Philip Morris International (PMI) να επικοινωνεί τον ακόλουθο ισχυρισμό για τα αδειοδοτημένα προϊόντα ZYN: «Η χρήση του ZYN αντί για συμβατικά τσιγάρα μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του στόματος, καρδιακής νόσου, καρκίνου του πνεύμονα, εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφυσήματος και χρόνιας βρογχίτιδας».

«Η απόφαση του FDA αποτελεί μία σημαντική στιγμή για τους περισσότερους από 45 εκατομμύρια ενήλικους καταναλωτές νικοτίνης στην Αμερική», δήλωσε η Stacey Kennedy, Εκτελεστική Διευθύνουσα Σύμβουλος της PMI Η.Π.Α.. «Η απόφαση αυτή διασφαλίζει ότι οι ενήλικοι καπνιστές έχουν πρόσβαση σε ακριβή, επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών στοιχείων εγκεκριμένων από τον FDA, σύμφωνα με τα οποία η μετάβαση από τα συμβατικά τσιγάρα στο ZYN μειώνει τον κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως η καρδιακή νόσος και ο καρκίνος του πνεύμονα», πρόσθεσε. «Σε ευρύτερο επίπεδο, ενισχύει την επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση του Οργανισμού στην αξιολόγηση προϊόντων σε όλο το φάσμα κινδύνου και στην επικοινωνία αυτών των ευρημάτων με διαφάνεια».

Τα προϊόντα που καλύπτονται από τις αποφάσεις MRTP του FDA περιλαμβάνουν: ZYN Cool Mint 3 mg, ZYN Cool Mint 6 mg, ZYN Peppermint 3 mg, ZYN Peppermint 6 mg, ZYN Spearmint 3 mg, ZYN Spearmint 6 mg, ZYN Wintergreen 3 mg, ZYN Wintergreen 6 mg, ZYN Citrus 3 mg, ZYN Citrus 6 mg, ZYN Coffee 3 mg, ZYN Coffee 6 mg, ZYN Cinnamon 3 mg, ZYN Cinnamon 6 mg, ZYN Smooth 3 mg, ZYN Smooth 6 mg, ZYN Chill 3 mg, ZYN Chill 6 mg, ZYN Menthol 3 mg, ZYN Menthol 6 mg.

Με αυτή την πρόσφατη απόφαση, η PMI διαθέτει αδειοδότηση MRTP για το ZYN, το πρώτο σακουλάκι (pouch) νικοτίνης που εγκρίθηκε από τον FDA, για εκδόσεις συσκευών IQOS και των αναλωσίμων του, καθώς και για οκτώ προϊόντα General snus, υπογραμμίζοντας τη θέση της εταιρείας ως ηγέτιδας και πρωτοπόρου στον κλάδο.