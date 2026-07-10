Φέρνουν στην Κύπρο κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής

Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα με τον Timmy Trumpet, ο οποίος χάρισε στο κοινό μια αξέχαστη μουσική εμπειρία, τα Wet Glam – Summer Poolside Series του City of Dreams Mediterranean συνεχίζουν δυναμικά, φιλοξενώντας διεθνώς αναγνωρισμένους DJs και κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Τα δημοφιλή pool parties του θερέτρου αποτελούν σημείο αναφοράς για το καλοκαίρι, φέρνοντας στην Κύπρο μερικούς από τους πιο καταξιωμένους και ανερχόμενους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.

Στις 11 Ιουλίου, ο Marasi ανεβαίνει στα decks, παρουσιάζοντας το χαρακτηριστικό του μείγμα από Afro house και tech ήχους σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι. Στις 18 Ιουλίου, τη σκυτάλη παίρνει το ανερχόμενο ηλεκτρονικό ντουέτο RBØR, με τον ιδιαίτερο Afro house ήχο του, ενώ στις 19 Ιουλίου, σε συνεργασία με τη Rewind, ο Million Stylez αναμένεται να ανεβάσει την ένταση με τη δυναμική του προσέγγιση στη dancehall και τη reggae μουσική, πλαισιωμένος από ακόμη επτά καταξιωμένους DJs.

Το πρόγραμμα του Ιουλίου κορυφώνεται με ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ενέργεια, καθώς ο Eran Hersh και ο Maor Buzaglo ενώνουν τις δυνάμεις τους στις 25 Ιουλίου για μια εκρηκτική εμφάνιση δίπλα στην πισίνα του City of Dreams Mediterranean. Ακολουθεί στις 26 Ιουλίου ο Γάλλος DJ και παραγωγός Joezi, μαζί με ακόμη πέντε DJs, για μια ξεχωριστή εμφάνιση που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη FlyDance.