Η ανάλυση της BuySell στα στοιχεία του Κτηματολογίου δείχνει ότι ο Ιούνιος ήταν ο ισχυρότερος μήνας — πωλήσεις +27%, άνοδος σε όλες τις επαρχίες, και ένα στα πέντε μεταβιβασθέντα ακίνητα σε ξένους αγοραστές

Η Κύπρος κατέγραψε το ισχυρότερο εξάμηνο στην ιστορία της αγοράς ακινήτων της. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο κατατέθηκαν στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία 10.007 πωλητήρια έγγραφα — αύξηση 14,6% σε σχέση με πέρυσι και για πρώτη φορά πάνω από τις 10.000 σε εξάμηνο — ενώ η δηλωθείσα αξία των ολοκληρωμένων μεταβιβάσεων έφθασε τα €2,23 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με ανάλυση της BuySell, της μεγαλύτερης πλατφόρμας ακινήτων της Κύπρου, στα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Ο Ιούνιος ολοκλήρωσε το σερί με 1.964 πωλήσεις, αυξημένες κατά 27% — ο καλύτερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί.

Η αγορά επιταχύνει

Η δυναμική ενισχυόταν μήνα με τον μήνα. Ο Ιανουάριος ξεκίνησε 11% πάνω από πέρυσι και η διαφορά διευρυνόταν σχεδόν κάθε μήνα — +12% τον Φεβρουάριο, +18% τον Μάρτιο, +15% τον Απρίλιο — πριν από το άλμα του 27% τον Ιούνιο· ακόμη και ο Μάιος, ο πιο ήσυχος μήνας, αυξήθηκε κατά 5%. Κάθε μήνας του 2026 έχει πλέον ξεπεράσει τον αντίστοιχο του 2025.

Άνοδος σε όλες τις επαρχίες — πρώτη η Λεμεσός, ταχύτερη η Πάφος

Η Λεμεσός σήκωσε το βάρος τον Ιούνιο, με 727 πωλητήρια — αύξηση 64% σε ετήσια βάση και ο ισχυρότερος μήνας του εξαμήνου της με διαφορά. Στο σύνολο του εξαμήνου η Λεμεσός προηγείται σε όγκο (3.264 συμβόλαια, +19,8%), ενώ η Πάφος αναπτύχθηκε ταχύτερα (+20,5%). Λευκωσία και Λάρνακα κατέγραψαν σταθερότερα κέρδη, και η Αμμόχωστος, η μικρότερη αγορά, ενισχύθηκε κατά 13,7% παρά τον στάσιμο Ιούνιο. Η πλήρης ανάλυση ανά επαρχία ακολουθεί το γράφημα.

€2,23 δισεκατομμύρια άλλαξαν χέρια σε έξι μήνες

Την ίδια εικόνα δίνει και η αξία των ολοκληρωμένων μεταβιβάσεων. Ακίνητα αξίας €2,23 δισ. άλλαξαν ιδιοκτήτη από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, με τα €541 εκατ. του Ιουνίου να αποτελούν τον ισχυρότερο μήνα της χρονιάς — καθαρά μπροστά από τα €398 εκατ. του Μαρτίου. Η Λεμεσός συγκέντρωσε €906 εκατ., δηλαδή 41 σεντ από κάθε ευρώ που δαπανήθηκε παγκύπρια· ακολουθούν η Λευκωσία με €471 εκατ., η Πάφος (€438 εκατ.), η Λάρνακα (€305 εκατ.) και η Αμμόχωστος (€111 εκατ.).

Ευρεία διεθνής ζήτηση — κυρίως εκτός ΕΕ

Οι ξένοι αγοραστές κατέθεσαν συμβόλαια για 4.151 ακίνητα το πρώτο εξάμηνο. Η Πάφος παραμένει ο πρώτος προορισμός τους (1.401 ακίνητα), με τη Λεμεσό (1.196) και τη Λάρνακα (997) να ακολουθούν — και περίπου δύο στις τρεις από αυτές τις αγορές έγιναν από υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ. Σε επίπεδο ολοκληρωμένων μεταβιβάσεων, ένα στα πέντε ακίνητα παγκύπρια (20,4%) πέρασε σε ξένο αγοραστή· στην Πάφο το ποσοστό έφθασε το 41,2%, έναντι μόλις 9,1% στη Λευκωσία — απόδειξη του πόσο έντονα η διεθνής ζήτηση στρέφεται προς τα παράλια.

Οι τιμές συνεχίζουν ανοδικά — μπροστά τα διαμερίσματα

Οι τιμές ακολουθούν τους όγκους. Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου — τελευταία μέτρηση, α΄ τρίμηνο 2026 — δείχνει τα διαμερίσματα αυξημένα κατά 10,8% σε ετήσια βάση, έναντι 3,0% για τις οικίες και 7,5% για το σύνολο της αγοράς. Η ψαλίδα αντανακλά το πού συγκεντρώνεται η ζήτηση: σε συμπαγή αστικά και παραθαλάσσια ακίνητα που προτιμούν επενδυτές και διεθνείς αγοραστές.

Η χρηματοδότηση στηρίζει την αγορά

Η πίστωση κάνει το δικό της σερί. Τα νέα στεγαστικά δάνεια έφθασαν τα €2,0 δισ. το 2025, αυξημένα κατά 36,4% έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ το μέσο στεγαστικό επιτόκιο διαμορφώθηκε κοντά στο 3,06% τον Φεβρουάριο του 2026. Οι δανειολήπτες κλειδώνουν επίσης σταθερότητα: τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου αποτελούν πλέον περίπου το 12% του νέου δανεισμού, από πάνω από 90% το 2022.

Σχετικά με την BuySell

Η BuySell (buysellcyprus.com) είναι η κορυφαία πλατφόρμα ακινήτων της Κύπρου, με περισσότερους από 2 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε μήνα και πάνω από 150.000 αγγελίες ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Κύπρο. Με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 80% — όπως επιβεβαιώνεται από το IMR / Πανεπιστήμιο Λευκωσίας — αποτελεί το σημείο αναφοράς της κυπριακής κτηματαγοράς και τακτικό εκδότη αναλύσεων της αγοράς βάσει δεδομένων.

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