Επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η Bioland Energy γίνεται η πρώτη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας στην Κύπρο που προχωρά στην εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταριών) σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά της πάρκα, ανοίγοντας το δρόμο για τη νέα εποχή στην πράσινη ενέργεια.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας και για την καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, η εταιρεία έχει ήδη εγκαταστήσει και βρίσκεται στο τελικό στάδιο ελέγχων και δοκιμών για τα πρώτα της υβριδικά συστήματα, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το προσεχές διάστημα, ανακτώντας σε μεγάλο ποσοστό την ενέργεια που σήμερα χάνεται, λόγω των μεγάλων περικοπών που επιβάλλονται.

Τα συστήματα αποθήκευσης (μπαταρίες) της Bioland Energy συγκαταλέγονται στα πρώτα υβριδικά συστήματα αποθήκευσης που τίθενται σε λειτουργία στην Κύπρο, σε μια περίοδο που η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση των περικοπών στην παραγωγή από ΑΠΕ και επακόλουθα στη μεγαλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας και την προσφορά πιο ανταγωνιστικών τιμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο σχεδιασμός της Bioland Energy προβλέπει την εγκατάσταση μπαταριών σε συνολικά 24 υφιστάμενα φωτοβολταϊκά πάρκα της σε όλη την Κύπρο, μετατρέποντάς τα σε υβριδικά, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ πέραν των 100 MWh, μέσα από μια επένδυση που υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bioland Energy, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ανέφερε: «Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί τη φυσική συνέχεια της ανάπτυξης των ΑΠΕ. Ως πρωτοπόρος στον τομέα των φωτοβολταϊκών και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η Bioland Energy πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά, καθώς γίνεται η πρώτη ιδιωτική εταιρεία στην Κύπρο που εγκαθιστά υβριδικά συστήματα αποθήκευσης σε υπό λειτουργία φωτοβολταϊκά της πάρκα. Πρόκειται για μια επένδυση που δεν αφορά μόνο την εταιρεία μας, αλλά το μέλλον του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να ηγούμαστε της ενεργειακής μετάβασης, επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες που θα συμβάλουν σε ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό μέλλον για την Κύπρο».