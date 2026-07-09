XM: 10 εξειδικευμένες δεξαμενές ταχείας ανάπτυξης για την υποστήριξη επιχειρήσεων αεροπυρόσβεσης

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών και την αναζωογόνηση των πυρόπληκτων κοινοτήτων της Λεμεσού, ο Όμιλος ΧΜ ανακοίνωσε από τις πρώτες μέρες των τραγικών γεγονότων του Ιουλίου 2025 την διάθεση ποσού ύψους €5 εκατομμυρίων. Μέρος του ποσού αυτού διατέθηκε άμεσα για την ανακούφιση των κατοίκων που έχασαν τα σπίτια τους, ενώ τώρα χρηματοδοτούνται τέσσερα μεγάλα έργα υποδομής, που θα προσφέρουν υγιή απασχόληση στα παιδιά και τους νέους, προσελκύοντας παράλληλα επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Όμως ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται επίσης η συμβολή του Ομίλου ΧΜ στον τομέα της πρόληψης μελλοντικών πυρκαγιών σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, με την χρηματοδότηση της εγκατάστασης δέκα κινητών δεξαμενών νερού. Οι δεξαμενές θα χρησιμοποιούνται από τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης ως επιπρόσθετα σημεία υδροληψίας, ιδιαίτερα όταν επιχειρούν σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κοντά ποτάμι, θάλασσα ή υδατοφράκτης. Με την εγκατάσταση περισσότερων σημείων υδροληψίας μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό των εναέριων μέσων, ώστε να μπορούν επιστρέφουν γρηγορότερα στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Η δωρεά των κινητών υδατοδεξαμενών από τον Όμιλο ΧΜ έγινε με την συνεργασία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και αναμένεται ότι θα επιταχύνει ουσιαστικά την ταχύτητα ανταπόκρισης σε μελλοντικές πυρκαγιές, καλύπτοντας σημαντικά επιχειρησιακά κενά και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της αεροπυρόσβεσης.

Σε διάσκεψη τύπου στην Λευκωσία, ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, κύριος Νίκος Λογγίνος, τόνισε ότι ο Όμιλος ΧΜ, υλοποιεί διαχρονικά ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με δράσεις για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, για την ευαισθητοποίηση του κοινού, και για την ενίσχυση της υγείας και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών.

«Η Πυροσβεστική Υπηρεσία», συνέχισε ο κύριος Λογγίνος, «χαιρετίζει και επικροτεί πρωτοβουλίες αυτού του είδους και, ιδιαίτερα, την διαχρονική προσφορά του Ομίλου XM, με τον οποίο μοιραζόμαστε έναν κοινό στόχο: την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας, του φυσικού περιβάλλοντος και, γενικότερα, την ασφάλεια και ευημερία των πολιτών. Η αποκατάσταση των συνεπειών μια μεγάλης φυσικής καταστροφής, δεν αποτελεί αποκλειστικό έργο των Κρατικών Υπηρεσιών, αλλά ευθύνη και υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας».

Αφού τόνισε στη συνέχεια τη σημασία των ενεργειών για την πρόληψη των πυρκαγιών, ο κύριος Λογγίνος δήλωσε:

«Η Πυροσβεστική Υπηρεσία εργάζεται αδιάλειπτα για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της, τον εκσυγχρονισμό του στόλου και του επιχειρησιακού εξοπλισμού της, καθώς και τη διαρκή εκπαίδευση των μελών της, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με υψηλό επαγγελματισμό στο σύνθετο και απαιτητικό έργο που καλείται καθημερινά να επιτελέσει.

Στην προσπάθεια αυτή, έρχονται να προστεθούν οι δέκα κινητές δεξαμενές νερού, χωρητικότητας 56,000 λίτρων νερού η καθεμία, τις οποίες ο Όμιλος XM δωρίζει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική προσφορά, η οποία ενισχύει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες πυρόσβεσης και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, κατά τη διαχείριση μεγάλων πυρκαγιών. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Όμιλο XM για τη γενναιόδωρη αυτή δωρεά».

Οι 10 κινητές δεξαμενές νερού κατανεμήθηκαν σε όλες τις επαρχίες με την καθοδήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, και η επιλογή των σημείων τοποθέτησής τους έγινε με βάση συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, ώστε οι δεξαμενές να εξυπηρετούν με βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες των εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

Στην επαρχία Πάφου θα τοποθετηθούν 3 κινητές υδατοδεξαμενές, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους και αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών. Στις επαρχίες Λεμεσού, Λευκωσίας και Λάρνακας θα τοποθετηθούν από 2 κινητές υδατοδεξαμενές, ενώ μια ακόμη υδατοδεξαμενή θα τοποθετηθεί στην επαρχία Αμμοχώστου.