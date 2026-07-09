Φιλανθρωπικό Δείπνο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος

Υπάρχουν βραδιές που αφήνουν όμορφες αναμνήσεις. Και υπάρχουν βραδιές που μπορούν να αλλάξουν ζωές.

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς προσφοράς, σας προσκαλεί στο φιλανθρωπικό δείπνο «Dinner For Life», το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:00 στην Πάφο, στον εντυπωσιακό εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου Πάφου.

Μια ξεχωριστή βραδιά που ενώνει την κομψότητα, τη μουσική και την προσφορά για έναν κοινό σκοπό: να στηρίξει το Πρόγραμμα Διερεύνησης και Διάγνωσης Παιδικού Καρκίνου του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Γιατί όταν ένα παιδί δίνει τη δική του μάχη, η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Και κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να γίνει η αρχή μιας νέας ευκαιρίας.

Εδώ και 30 χρόνια, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο, προσφέροντας ζωή, ελπίδα και προοπτική. Σήμερα αποτελεί ένα από τα κορυφαία διεπιστημονικά κέντρα διεθνώς, διαθέτοντας το μεγαλύτερο Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών σε αναλογία πληθυσμού παγκοσμίως. Σχεδόν ένας στους τέσσερις Κύπριους είναι εγγεγραμμένος εθελοντής δότης, ενώ περισσότεροι από 950 ασθενείς σε 36 χώρες έχουν ήδη λάβει το πολύτιμο δώρο της ζωής μέσα από το έργο του Ιδρύματος.

Τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους ΟΝΕ, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια μοναδική εμπειρία γεμάτη συγκίνηση με αγαπημένες επιτυχίες και όχι μόνο.

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής βραδιάς, όπου η αγάπη μετατρέπεται σε πράξη και η προσφορά σε περισσότερες ευκαιρίες ζωής.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του δημαρχεύοντος Πάφου κ. Άγγελου Ονησιφόρου.

Τιμή εισόδου: €80

Εισιτήρια: events.karaiskakio.org.cy

Πληροφορίες στο 22210858 ή 95951641

ΣΥΜΜΑΧΟΣ: ALLWYN CY

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: CYPRUS AIRWAYS

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: AP GROUP OF COMPANIES, SAFEBULKERS

ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: ALFA MEGA HYPERMARKETS

ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: A.ERACLEOUSELECTRICAL INSTALATIONS LTD, BIOTRONICS, M.S.JACOVIDES

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: CAPITAL COAST RESORT & SPA

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΙΓΜΑ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ