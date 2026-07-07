Νέο απόκτημα στη Λευκωσία

Στρατηγική επένδυση που ενισχύει τη ψηφιακή δυναμικότητα της Κύπρου

Η Cyta υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση του Κέντρου Δεδομένων RedMax στη Βιομηχανική Περιοχή Λατσιών. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την επέκταση και την αναβάθμισή του.

Η επένδυση αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη των Cyta Data Centers. Με τη νέα προσθήκη, η Cyta ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητά της να παρέχει, σε μεγαλύτερη κλίμακα, υπηρεσίες Cloud και φιλοξενίας εξοπλισμού σε επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και διεθνείς οργανισμούς.

Η ανάπτυξη της νέας υποδομής θα προχωρήσει σταδιακά, με την πρώτη φάση να τίθεται σε εμπορική λειτουργία στις αρχές του 2027. Με την ολοκλήρωσή του θα αποτελεί το μεγαλύτερο ιδιόκτητο Κέντρο Δεδομένων στην Κύπρο.

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ασφάλειας, αξιοπιστίας και υψηλής διαθεσιμότητας. Θα διαθέτει προηγμένα συστήματα φυσικής ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας, καθώς και τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ISO, ενώ θα αξιοποιεί και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών του αναγκών.

Για τους πελάτες της Cyta, η επένδυση σημαίνει μεγαλύτερη δυνατότητα φιλοξενίας εξοπλισμού και ψηφιακών συστημάτων και πρόσβαση σε σύγχρονες, ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Παράλληλα, ενισχύει τις ψηφιακές υποδομές της Κύπρου και τη δυνατότητα της χώρας να εξυπηρετεί περιφερειακές και διεθνείς ανάγκες δεδομένων. Μαζί με τα υπόλοιπα Cyta Data Centers και το διεθνές δίκτυο υποβρύχιων καλωδίων της, η νέα επένδυση ενισχύει τον ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου δεδομένων και επιβεβαιώνει τη διαχρονική συμβολή της Cyta στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.