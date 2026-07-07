Η bbf: παρουσίασε πρόσφατα το :eden coast, μια νέα πολυτελή παραθαλάσσια ανάπτυξη στην Γεροσκήπου της Πάφου, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της με ένα έργο που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική, προνομιακή τοποθεσία και τον αυθεντικό, μεσογειακό τρόπο ζωής.

Το εντυπωσιακό αυτό έργο αποτελείται από μια συλλογή beachfront villas, σχεδιασμένων ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο το φυσικό φως, τη θέα στη θάλασσα και την άμεση σύνδεση των εσωτερικών χώρων με το εξωτερικό περιβάλλον. Με ιδιωτικούς κήπους, βεράντες και πισίνες, οι κατοικίες προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαβίωσης που δίνει έμφαση στην άνεση, την ιδιωτικότητα και την ποιότητα.

Παράλληλα, το :eden coast διαθέτει state of the art εγκαταστάσεις ευεξίας και αναψυχής, ενώ η τοποθεσία του συνδυάζει την ηρεμία της παραθαλάσσιας ζωής με την άμεση πρόσβαση στην πόλη της Πάφου, το διεθνές αεροδρόμιο και βασικές υποδομές.

Όπως αναφέρει ο Artem Burtsev, Chief Marketing Officer, bbf:, «Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε έναν μοναδικό προορισμό όπου η αρχιτεκτονική, το φυσικό περιβάλλον και η καθημερινή ζωή συνυπάρχουν αρμονικά, αναδεικνύοντας την ουσία της μεσογειακής διαβίωσης».

Με το :eden coast, η bbf: συνεχίζει να επενδύει σε αναπτύξεις υψηλών προδιαγραφών, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά πολυτελών ακινήτων της Κύπρου μέσα από έργα που συνδυάζουν αρχιτεκτονική ποιότητα, καινοτόμο σχεδιασμό και στρατηγικές τοποθεσίες.

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edencoast.cy

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