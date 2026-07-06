Η Lexus κάνει ένα ακόμη τολμηρό βήμα στην εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης παρουσιάζοντας το νέο Interactive Manual Drive, ένα καινοτόμο σύστημα που επαναφέρει την αίσθηση του χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πρόκειται για μια τεχνολογία που κάνει το ντεμπούτο της στο νέο Lexus RZ F SPORT και φιλοδοξεί να προσφέρει στους οδηγούς μια πιο συναισθηματική και διαδραστική εμπειρία πίσω από το τιμόνι.

Παρότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ξεχωρίζουν για την αθόρυβη λειτουργία και την άμεση επιτάχυνσή τους, αρκετοί οδηγοί εξακολουθούν να αναζητούν την αίσθηση συμμετοχής που προσφέρει ένα συμβατικό χειροκίνητο κιβώτιο. Η Lexus επιχειρεί να καλύψει αυτή την ανάγκη, δημιουργώντας ένα σύστημα που προσομοιώνει τη λειτουργία ενός οκτατάχυτου κιβωτίου, χωρίς όμως να υπάρχει μηχανική σύνδεση ή πραγματικές αλλαγές σχέσεων.

Το Interactive Manual Drive λειτουργεί μέσω ενός εικονικού συστήματος μετάδοσης που είναι ενσωματωμένο στην ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του αυτοκινήτου. Το σύστημα υπολογίζει τη θέση του γκαζιού, την ταχύτητα του οχήματος και την επιλεγμένη «εικονική» σχέση μετάδοσης, προσαρμόζοντας ανάλογα την παροχή ισχύος του ηλεκτροκινητήρα. Ο οδηγός μπορεί να αλλάζει σχέσεις μέσω των paddles στο τιμόνι, απολαμβάνοντας άμεση απόκριση, μεταβολές στην επιτάχυνση και μια εμπειρία που θυμίζει έντονα ένα σπορ αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο ρεαλιστική χάρη στον ειδικά σχεδιασμένο ήχο κινητήρα που συνοδεύει κάθε αλλαγή σχέσης. Ο ήχος αναπαράγεται μέσω των ηχείων του αυτοκινήτου και μεταβάλλεται ανάλογα με τις στροφές και την επιτάχυνση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ενισχύει την απόλαυση της οδήγησης. Μάλιστα, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα έντασης του ήχου, προσαρμόζοντας την εμπειρία ανάλογα με τη διάθεσή του.

Το νέο σύστημα ενεργοποιείται μέσω του κουμπιού «M» στην κεντρική κονσόλα. Μόλις ενεργοποιηθεί, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων αλλάζει μορφή και εμφανίζει ένα νέο όργανο που συνδυάζει στροφόμετρο και δείκτη ισχύος, ενώ παράλληλα υποδεικνύει την ιδανική στιγμή για αλλαγή σχέσης.

Για τη Lexus, το Interactive Manual Drive δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Είναι μια δήλωση ότι η ηλεκτροκίνηση δεν χρειάζεται να στερείται συναισθήματος. Αντίθετα, μπορεί να προσφέρει νέους τρόπους αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον οδηγό και το αυτοκίνητο, διατηρώντας ζωντανό το πάθος για την οδήγηση σε μια εποχή που αλλάζει ραγδαία.