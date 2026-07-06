Επετειακή Τελετή Αποφοίτησης και Εορτασμός 55 Χρόνων Προσφοράς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Σε μια λαμπρή και συγκινητική τελετή, το KES College γιόρτασε την αποφοίτηση των φοιτητών και φοιτητριών του για το ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026, την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών - Γερίου, παρουσία των αποφοίτων, των οικογενειών τους, του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και πλήθους εκλεκτών προσκεκλημένων.

Η τελετή αποφοίτησης επισφράγισε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη ακαδημαϊκή χρονιά για το KES College, η οποία σημαδεύτηκε από αξιοσημείωτα επιτεύγματα στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της θεσμικής ανάπτυξής του.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γενικός Διευθυντής του KES College, κ. Πέτρος Θ. Στυλιανού, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. κ. Γρηγόριος, καθώς και ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος, ο οποίος παρευρέθηκε ως επίτιμος προσκεκλημένος της τελετής. Στις ομιλίες τους, συνεχάρησαν τους αποφοίτους για την επιτυχία τους και αναφέρθηκαν στη διαχρονική αξία της γνώσης, της συνεχούς μάθησης και της κοινωνικής προσφοράς.

Η φετινή τελετή αποφοίτησης είχε έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση 55 χρόνων αδιάλειπτης και ουσιαστικής προσφοράς του KES College στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου (1971 - 2026).

Στον χαιρετισμό του, ο Γενικός Διευθυντής του Κολεγίου, κ. Πέτρος Θ. Στυλιανού, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τη διαχρονική πορεία του Ιδρύματος, τονίζοντας ότι για πέντε και πλέον δεκαετίες το KES College υπηρετεί με συνέπεια τη γνώση, την επαγγελματική κατάρτιση και την κοινωνική προσφορά, έχοντας συμβάλει στην εκπαίδευση χιλιάδων αποφοίτων που διακρίνονται σήμερα στην Κύπρο και το εξωτερικό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Σήμερα δεν γιορτάζουμε απλώς την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών. Γιορτάζουμε την επιμονή, την αφοσίωση, την υπομονή και τη δύναμη χαρακτήρα που επέδειξαν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας για να φτάσουν σε αυτήν τη σημαντική στιγμή της ζωής τους».

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό της χρονιάς, αναφέρθηκε στα σημαντικότερα επιτεύγματα του ακαδημαϊκού έτους 2025 - 2026, επισημαίνοντας τη σημαντική αύξηση του αριθμού των φοιτητών και φοιτητριών από την Κύπρο και το εξωτερικό, την επιτυχή ολοκλήρωση της Ιδρυματικής Αξιολόγησης του Κολεγίου από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, την ένταξη του KES College στην Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών, καθώς και την πιστοποίηση του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, του Master in Business Administration (MBA).

Αναφέρθηκε, επίσης, στον συνεχή εκσυγχρονισμό των υποδομών και των ψηφιακών υπηρεσιών του Κολεγίου, στις σημαντικές διακρίσεις των φοιτητών και φοιτητριών στους τομείς της Μαγειρικής, της Αρτοποιίας και της Ζαχαροπλαστικής, στην ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και της φοιτητικής μέριμνας, καθώς και στη δυναμική ερευνητική δραστηριότητα του KES Research Centre μέσω της υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η βραδιά αποτέλεσε μια διπλή γιορτή, τιμώντας τόσο τους νέους αποφοίτους όσο και τη μακρόχρονη πορεία και διαρκή συμβολή του KES College στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την κοινωνία. Κατά τη διάρκειά της απονεμήθηκαν τα πτυχία στους αποφοίτους, βραβεύθηκαν οι αριστούχοι φοιτητές, ενώ οι στιγμές συγκίνησης που μοιράστηκαν απόφοιτοι, γονείς και καθηγητές επισφράγισαν το τέλος μιας σημαντικής ακαδημαϊκής διαδρομής και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Γενικός Διευθυντής του KES College κάλεσε τους αποφοίτους να πορευτούν με αυτοπεποίθηση και ήθος, κλείνοντας με τα εξής: «Να πιστεύετε στις δυνατότητές σας, να εργάζεστε με συνέπεια και να μην σταματήσετε ποτέ να μαθαίνετε και να εξελίσσεστε. Το KES College θα είναι πάντοτε το ακαδημαϊκό σας σπίτι και θα παρακολουθεί με υπερηφάνεια την πορεία σας».

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. κ. Γρηγόριος συνεχάρη τους αποφοίτους για την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής τους πορείας, υπογραμμίζοντας ότι η γνώση αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από ήθος, ταπεινότητα και προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Αναφέρθηκε στη διαχρονική προσφορά του KES College στην κυπριακή τριτοβάθμια εκπαίδευση, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα καταξιωμένο και πρωτοπόρο εκπαιδευτικό Ίδρυμα που συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία με διαχρονικές ηθικές και πνευματικές αξίες, ενώ συνεχάρη τη διοίκηση, το ακαδημαϊκό προσωπικό και όλους όσοι υπηρετούν με συνέπεια την αποστολή του Κολεγίου.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος συνεχάρη τους αποφοίτους και εξήρε τη σημαντική συμβολή του KES College στη διαχρονική ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο κατά τη διάρκεια των 55 χρόνων λειτουργίας του. Αναφέρθηκε στην πολύτιμη παρακαταθήκη των ιδρυτών του, Θεόδωρου και Αθηνάς Στυλιανού, καθώς και στη συμβολή του Κολεγίου στην προετοιμασία επιστημόνων και επαγγελματιών που ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Λευκωσία επενδύει στη νέα γενιά, καλώντας τους αποφοίτους να αξιοποιήσουν τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τις αξίες τους, συμβάλλοντας ενεργά στην πρόοδο της πρωτεύουσας, της κυπριακής κοινωνίας και της οικονομίας του τόπου.

Το KES College συγχαίρει θερμά όλους τους αποφοίτους του και τους εύχεται υγεία, ευτυχία και κάθε επιτυχία στη νέα επαγγελματική και προσωπική τους πορεία. Με οδηγό τη γνώση, το ήθος, την καινοτομία και τη συνεχή εξέλιξη, το KES College συνεχίζει να επενδύει στην ακαδημαϊκή αριστεία και στη διαμόρφωση των επαγγελματιών του αύριο, παραμένοντας διαχρονικά αρωγός στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία των αποφοίτων του.