Η IKEA παρουσιάζει την IKEA PS 2026, μια συλλογή εμπνευσμένη από τον σύγχρονο αστικό τρόπο ζωής και τις ανάγκες των ανθρώπων που αναζητούν περισσότερα από το σπίτι τους. Μέσα από 44 νέα σχέδια, η σειρά δίνει μια φρέσκια διάσταση στον σύγχρονο σκανδιναβικό σχεδιασμό, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, δημιουργικότητα και μια πιο παιχνιδιάρικη προσέγγιση στην καθημερινότητα.

Η IKEA PS 2026, η δέκατη κατά σειρά έκδοση της IKEA PS, δημιουργήθηκε από δώδεκα σχεδιαστές από διαφορετικά δημιουργικά πεδία, οι οποίοι κλήθηκαν να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της λειτουργικότητας, προσθέτοντας στοιχεία έκπληξης, ευελιξίας και αλληλεπίδρασης στα προϊόντα. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή που αποδεικνύει ότι ο καλός σχεδιασμός μπορεί να είναι ταυτόχρονα πρακτικός, προσιτός και γεμάτος χαρακτήρα.

Από έπιπλα που προσαρμόζονται σε διαφορετικές χρήσεις και εξοικονομούν χώρο, μέχρι φωτιστικά και αντικείμενα που μεταμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, η νέα συλλογή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ζωής στις σύγχρονες πόλεις, όπου κάθε τετραγωνικό μέτρο έχει αξία και κάθε αντικείμενο καλείται να προσφέρει περισσότερες από μία λειτουργίες.

Παράλληλα, η συλλογή αναδεικνύει τη σημασία της καινοτομίας στα υλικά και της διαχρονικότητας στον σχεδιασμό, συνδυάζοντας παραδοσιακές τεχνικές με σύγχρονες ιδέες και νέες δημιουργικές προσεγγίσεις.

Από τη σειρά ξεχωρίζουν η φουσκωτή πολυθρόνα σε έντονο πράσινο χρώμα, ένα παγκάκι που προσθέτει κίνηση και ακόμα μία διάσταση στον χώρο, καθώς και ένα φωτιστικό δαπέδου που λυγίζει, δημιουργώντας κάθε φορά μια διαφορετική ατμόσφαιρα και διάθεση.

Με την IKEA PS 2026, η IKEA προσκαλεί τους ανθρώπους να ανακαλύψουν νέους τρόπους να ζουν, να δημιουργούν και να αλληλεπιδρούν με τον χώρο τους, αποδεικνύοντας ότι η λειτουργικότητα και η δημιουργικότητα μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά στην καθημερινή ζωή.

Η συλλογή IKEA PS 2026 είναι διαθέσιμη στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.com.cy.

Σχεδιαστές της IKEA PS 2026: Henrik Preutz, Mikael Axelsson, Matilda Lindstam Nilsson, Ellen Hallström, Lex Pott, Lukas Bazle, Maria Vinka, Ola Wihlborg, Michelle Armas, David Wahl, Friso Wiersma.